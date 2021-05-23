蔡英文總統連任1年來，歷經疫情、萊豬進口、三接保育爭議、台鐵太魯閣事故等重大事件。媒體日前一份民調顯示，蔡英文滿意度1年來下滑20個百分點，不滿意比例也增加近兩成。資深媒體人陳敏鳳表示，如今疫情又爆發，還發生517大停電，這次再做個民調的話，蔡英文會不會更低。

歷經疫情、萊豬進口、三接保育爭議、台鐵太魯閣事故等重大事件，TVBS日前針對總統蔡英文就職滿5周年進行民調，結果顯示，有41%民眾表示滿意，44%表示不滿意，14%表示沒有意見。蔡總統去年滿意度高達61%，一年來卻下滑20個百分點，不滿意比例也增加近兩成。

陳敏鳳21日在政論節目《新聞面對面》中表示，該民調蔡英文跌了20%。如果依照T台的標準，民調是在爆發333個確診病例之前做的，若是在爆發333個病例之後做，今天她的民調會不會更低。而這之後，還發生517大停電，也不包含在這次的民調裡，因此如果這次再做民調，蔡英文會不會更低。

陳敏鳳接著表示，最糟糕的是，現在全國的小學生、中學生、大學生通通停課，靠酷課雲上課，居然還停電，這要怎麼上網上課，可說是萬箭齊發。若把2017年8月15日，蔡總統對那次停電的說法，跟這次比起來，蔡英文這次顯得弱了一點；她那次很強力要求，而且馬上有官員下台，包括經濟部長李世光、中油董事長陳金德。如今大家會認為，蔡英文一定要懲罰，這些台電人員才會警醒。不過未來如果電力仍不夠，那民進黨所謂的核電神主牌，就可能會受到嚴格挑戰。

(中時新聞網)