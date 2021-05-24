國內疫情持續升溫，連2日本土確診案例連環爆，加上「校正回歸」病例合計570筆，叫民眾心慌慌，但高雄市一名婦人日前到麵包店買麵包時，依舊不戴好口罩，也不願配合實聯制政策，讓無奈的店家只好請婦人離開，豈料婦人轉身離開走出店門前，用力地將土司扔回架上走出店門時，甚至還見笑轉生氣，對店門口的地板吐口水，誇張行徑在臉書社團「爆料公社」曝光後，引發網友撻罰，警方今（23）日獲悉訊息後也展開追查，晚間9時許找到該名婦人，最後依傳染病防治法開立未戴口罩舉發單，同時通報環保局依違反廢棄物清理法裁處其地板吐口水的惡行。

根據臉書社團「爆料公社」一名網友爆料，高雄一名53歲劉姓婦人，前（21）日晚間6時50分許到前鎮區一心路上某麵包店買麵包時，口罩不僅只戴到嘴巴，還拒絕配合實聯制，儘管店員數度好心提醒，劉女依舊屢勸不聽，店家無奈之下只好請她離開，想不到劉女惱羞成怒，遂將手上的吐司扔回架上，快走出店門口時還把口罩拉下，疑朝著地板大吐口水。

劉女逛麵包店口罩亂戴，也不配合實聯制，事後還惱羞摔吐司，對店家門口吐口水，引發民眾撻罰。（圖／臉書_爆料公社）

事後店家雖未報案，但仍拍下劉女的車牌號碼，並將店內監視器畫面PO網，直言「當服務業有時候真的很幹，尤其現在這種疫情，很多客人會來買商品囤商品，最討厭的是遇到不配合的客人」，更怒指「像這種奇怪的客人就拜託你不要出門了！」更不解「一場疫情，然後可以看到一堆妖魔鬼怪群魔亂舞，這到底怎麼回事？」「總是有人不喜歡把口罩戴好，好像戴上口罩，他就會立刻去世一樣！？」

此文一出，不少網友也認同戴好口罩是保護他人，也尊重自己的表現，因此紛紛怒批「口水亂噴，好髒餒！」「戴好口罩有那麼難嗎？」「有口罩偏不戴好，是不知道嚴重性嗎？真的欠打！」「這種人罰15000都不夠，最好罰個30000！」

獲悉該網傳訊息的前鎮分局一心所，於是趕緊派員循線追查，並於今日晚間9時許找到劉女，訊後她坦承自己口罩沒戴好，也有吐口水動作，因此警方依傳染病防治法開立未戴口罩舉發單，同時通報環保局依違反廢棄物清理法裁處其地板吐口水的不良行為。

★中時新聞網提醒您：不良行為，請勿模仿！

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)