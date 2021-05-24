回憶殺》香港電影圈有一項聞名華人圈的指標特產，那就是周星馳所主演、執導的喜劇電影，其中，在1993年推出、由星爺與鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》，是至今仍不時會重播的名作，這部片不但有著滿滿的周星馳式笑點，武打、人物刻劃都讓人印象深刻，當年飾演女主角「秋香」的鞏俐嬌俏討喜，讓她成為影壇女神，而有一傳言，當年周星馳屬意的「秋香」，其實不是鞏俐，讓人相當好奇如果影后不能滿足她，到底他的理想女神是誰？

如今貴為國際影后的鞏俐，以強大女王氣場聞名，但她也有過青春無敵的時刻，就是在《唐伯虎點秋香》中，飾演華太師府上的當家丫鬟「秋香」，片中的鞏俐眉目秀麗，一雙電眼富含靈魂，劇中的她讓飾演才子「唐伯虎」的周星馳一見傾心，不惜入府當下人，也要接近秋香，最後贏得美人芳心，這部片成為星爺的代表作之一，遊刃有餘地展現他的獨特搞笑，但對鞏俐來說，卻充滿挑戰。

傳周星馳當年屬意的「秋香」人選，不是鞏俐。(中時資料照片)

鞏俐過去受訪時曾表示，自己是在學校學正規表演出身，在演出《唐伯虎點秋香》時，很難理解周星馳的搞笑方式，因此處處彆扭，例如本來安排一幕她被打成豬頭，星爺要用「還我漂漂拳」幫她復原，但女方得畫瘀青的豬頭妝，鞏俐認為是劇組在整她，因此堅決不肯，另外有場戲，是眾人的頭髮要變成如觸電般的豎直狀態，這一幕唯獨鞏俐還是一般模樣，據悉這不是導演刻意為之，而是鞏俐不願破壞形象，連周星馳都勸不動，因此眾人妥協。

盛傳當年星爺最希望王祖賢演秋香，但最後沒能談成，讓眾人直呼可惜。(中時資料照片)

據圈內人爆料，當時選角時，「秋香」並非一開始就想找鞏俐來演，周星馳最初認為適合的女主角人選，是女神王祖賢，但出道後就大紅大紫的她，戲約滿檔，空不出檔期，第二人選張敏也無法接，最終才會讓鞏俐出演，也有一說是當時王祖賢已是一線女神，片酬太高，因此無法談成合作，而周星馳從影以來，跟許多女神合作過，唯獨不曾與王祖賢同戲，如果是王祖賢來演秋香，她的作風與美貌，應是能跟星爺激盪出美好火花，必定能締造更多經典橋段，《唐伯虎點秋香》會紅上加紅，讓眾網友直呼周星馳錯過王祖賢「實在太可惜了」。

(中時新聞網)