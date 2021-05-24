【回憶殺】資深實力派演員金士傑早年從劇場出身，深厚的演技底子再加上豐沛情感，讓他成為觀眾眼中的戲精不二人選，熱愛演戲的他如今已經70歲，大家還是能看到他熟悉的身影出現在螢光幕中，而他真實的演技和坎坷人生也脫不了關係，金士傑曾經因爲交往10年的女友輕生陷入深深低潮中。

金士傑事業順遂，但情路卻十分坎坷。（圖/翻攝自微博）

金士傑原本是位獸醫，卻有個想講故事的夢想，因此毅然決然辭職北上打拼，1980年他編導了話劇《荷珠新配》，影響整個台灣的現代劇場，也教導許多新人演員表演課程，直到6年後，他演出賴聲川執導的話劇版《暗戀桃花源》，跨足影視圈，不僅是專業演員，更是值得信賴的編導，他將劇場所學應用到影視拍攝中，至今已經拍攝過39部電影和11部電視劇。

金士傑從劇場出身，演技精湛。（圖/翻攝自微博）

才華洋溢的金士傑在事業上高度無人能及，儘管感情生活相對低調，卻十分刻骨銘心，當年他和華視當家花旦葉雯合作《你和我的愛情之間》擦出愛火，2人愛情長跑10年，始終如膠似漆，然而葉雯卻因為癌症開刀而患上憂鬱症，最後選擇走上絕路，2006年她跳海輕生，葉雯生前被問及精神狀況和男友金士傑，她還回答：「金士傑對我很好」。

金士傑一接到惡耗就趕往現場悲痛認屍。（圖/翻攝自微博）

金士傑花甲之年喜迎龍鳳胎，如今家庭幸福美滿。（圖/翻攝自微博）

金士傑因此悲痛不已，一度悲傷到一蹶不振，在沉寂多年後，57歲的金士傑和小自己25歲的學生塗谷蘋相遇了，原本是不婚主義的他歷經過去的生離死別不再堅持，2009年和塗谷蘋結為連理，婚禮沒有誇張的鋪張，只邀請了家人朋友，維持他一貫的低調態度，金士傑在60歲那年喜迎一對龍鳳胎，如今他走出傷痛，還擁有了幸福的家庭，也期待這位戲精帶給我們更多精彩的作品。

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