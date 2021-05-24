印度空軍又有一架MiG-21戰機於21日墜毀，機上飛官不幸殉職。曾於印度空軍擔任中隊長的國防分析師指出，印度斯坦航空公司（HAL）長期存在產品品質不佳的問題，難怪法國堅持不願意授權印度於本土製造「飆風」（Rafale）戰機。

失事的MiG-21由中隊長喬杜里（Abhinav Choudhary）駕駛，他當天自印巴邊境的蘇拉特加爾空軍基地（Suratgarh Air Force Station）起飛，在完成夜間訓練任務後，於返航途中墜毀在旁遮普（Punjab）省摩加（Moga）。印度新聞網站「ABP Live」指出，喬杜里雖然成功彈射逃生，但在落地時頸部受到重傷，被搜救人員發現時已不幸殉職。

這已是印度空軍今年第3次發生MiG-21墜毀事故。由於「光輝」（Tejas）戰機自1980年代開始研發，卻直到2015年才交付，導致印度空軍的戰機更新計畫大受影響，早已應該退役的MiG-21被迫繼續擔當第一線戰備任務；加上由HAL製造的備用零組件評價不佳，導致該型機近年經常發生事故。

印度空軍退役中隊長、國防分析師泰克（Vijainder K Thakur）告訴《歐亞時報》（The EurAsian Times），HAL長期存在的產品品質問題，也是印度先前遲遲無法和法國達成「中型多用途戰機」（MMRCA）採購協議的原因之一；據稱當時印度要求在126架「飆風」中，應有108架於當地生產，但法國達梭航空公司（Dassault Aviation）拒絕為HAL製造的戰機負責，要求相關合約須另外簽署，導致談判陷入僵局。

(中時新聞網)