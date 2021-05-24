2020年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，莎莉賽隆（Charlize Theron）沒有與男賓攜手入場，而是帶上自己的媽媽。「我絕對會得『最佳伴侶獎』！」她攬著母親，自豪地告訴媒體。

這不是莎莉賽隆第一次帶母親走紅毯，2003年她以《女魔頭（Monster）》首度拿下奧斯卡最佳女主角時，媽媽也坐在台下。

當時她捧著小金人，向母親喊話：「為了讓我平安長大、實現夢想，妳做了好多犧牲，」莎莉賽隆哽咽道：「任何話語，都無法表達我有多愛妳。」母女感情不言而喻。

母親護女心切 曾為她挺身殺夫

莎莉賽隆的母親葛蕾塔（Gerda Maritz）為人低調，儘管有個叱吒好萊塢的女兒，卻很少拋頭露面。許多人不知道，這對母女曾經歷過一段重大創傷。

莎莉賽隆15歲的某個晚上，平時會酗酒、家暴的爸爸酒醉返家，揚言殺光母女2人，並朝莎莉賽隆的房間開槍。葛蕾塔為了保護女兒，挺身槍殺丈夫，事發後，還果斷把莎莉賽隆送離居住地，獨自一人留下來面對檢警。

因為她深知，後續漫長的刑事調查，可能會影響莎莉賽隆的一生。「她總是把我放在第1順位，」莎莉賽隆告訴CNN，媽媽一直以來都非常堅強，「在她身上，我看見了任何人都沒有的韌性。」

●渴望為人母 莎莉賽隆「破框」單身成家

在葛蕾塔堅毅的庇護之下，莎莉賽隆健康長大。母親遇人不淑、童年變故的過往，或許深深影響了她的婚姻觀，卻沒有阻撓她成為一名母親的渴望。

現年45的莎莉賽隆，至今未婚。36歲那年，她跌破眾人眼鏡、單身成家，先後領養大女兒婕克森（Jackson）和2女兒奧格絲（August），是2個孩子的唯一監護人。

不少人無法理解她非主流的成家型態，即便是小女兒，也認為她需要談戀愛。「我是在談戀愛呀，」莎莉賽隆笑說：「跟我自己談戀愛，我覺得很滿足。」

莎莉賽隆從不後悔這個決定：「母愛之強大，超越所有事物、包括事業，更是我每一天的快樂泉源。」她告訴Elle雜誌，「我渴望成為母親，也深信我能扮演好一個母親的角色、奉獻所有的愛與關懷。」

●與媽媽一起育兒 「她是最佳拍檔」

單親媽媽負擔不輕，莎莉賽隆坦言，她的育兒經沒有神奇訣竅，「我很幸運，生命中有很棒的拍檔在支持我。」

這個分擔母職的關鍵幫手，不是別人，正是她的媽媽葛蕾塔。「其實我心底一直知道，如果我想單身成家，一定會需要媽媽的幫忙。」她說。

對於這份「工作」，葛蕾塔也爽快答應：「我天生就是要來當奶奶的！」如今，母女倆一起照顧孩子，媽媽總如及時雨，幫莎莉賽隆化解情緒：「她給我的教養建議，都超級受用，沒有媽媽這個好搭檔，我大概會非常孤獨。」

「好的家庭，不見得要是一父一母。」她曾在受訪中，向世人拋出疑問：「我覺得這件事值得重新思考。什麼樣的要素，才能構成一個堅固的家庭？」

或許在她心中已有答案。那是讓媽媽毅然守護著她的母愛，而今她也用這份心意，繼續守護自己的孩子。

資料來源：CNN、Marie Claire、People、US Magazine、ABC News、NPR、People、Elle

(中時新聞網)