肺阻塞（COPD）為全球十大死因第三名，名列台灣國人十大死因第七名已是第11年，尤其40歲以上為高危險族群，平均每十六人就有一人罹患肺阻塞！

●菸害是肺阻塞主因之一 多數人病識感低

2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，引起國人對肺部健康的高度重視。研究證實，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍、而未吸菸的成年人每周暴露於二手菸的環境下超過10小時，更有1.42倍的肺阻塞死亡風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會林孟志理事長表示，在108年就有6,301人因肺阻塞離世，推估全台有超過40萬人已罹患中重度肺阻塞卻尚未就醫治療，相較於高血壓、糖尿病等慢性病，大多數人對於肺阻塞疾病較不熟悉。

●咳、痰、喘是肺阻塞症狀 常被誤以為感冒而忽略

羅東博愛醫院邱國欽副院長表示，肺阻塞「咳、痰、喘」症狀與感冒太過相似而常被輕忽，在韓國、英國的統計調查顯示，高達80%肺阻塞患者無警覺發現時已錯過黃金治療期，首次就診已是中重度肺阻塞。

此外，肺阻塞患者須特別注意急性惡化風險，因急性惡化住院的患者，出院一年死亡率高達22%，若無妥善治療，也可能惡化如心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱、肺癌等共病症。

●1分鐘登階自我檢測 爬不到30階要注意

台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事強調，為提升肺阻塞的早篩與治療率，試試一分鐘登階自我檢測：

一分鐘內若爬不到30階就喘到無法繼續，就是肺阻塞高危險族群，建議疫情過後至胸腔內科檢查；一分鐘爬30至50階，屬肺阻塞中度風險族群，若有吸菸史仍需多留意；若一分鐘內可爬超過50階，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

●70%不曾檢查肺功能 對症下藥減緩症狀

進行肺功能檢查，是提高肺阻塞早篩重要的一步，調查顯示超過70%的人從未做過任何肺功能檢查，邱國欽建議，若是40歲以上的吸菸者，至少半年做1次肺功能檢查。而根據最新2020年國際治療指引（GOLD Guideline），只要遵循醫師用藥指示根據不同的症狀，進行單方、複方支氣管擴張劑或吸入性類固醇治療，規律正確用藥，即可減輕肺阻塞症狀，維持良好的生活品質。

(中時新聞網)