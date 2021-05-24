有些人認為承諾一旦說出口就要使命必達，有些人卻為了達成目的，不惜以諾言來敷衍他人，搜狐網命理專欄點名，射手座、水瓶座及白羊座的女性天生不愛許下承諾，因為她們天生熱愛自由，追求隨心所欲交往，她們不會認真把任何承諾放在心上，只會隨口說說，從來不會負責。

▍1. 射手座

射手座的女性行為獨特，不想跟隨大多數人做同樣的事情，在感情中，射手女渴望的是沒有責任及義務的關係，她們認為許下承諾十分具有束縛感。因此，當射手女向別人許下一個承諾的時候，大部分只是為了解決一時的燃眉之急，其實她們從來不會把說過的話當真，所以和她們在一起的時候，不要輕易相信她許下的諾言，因為她們只是說說而已。

▍2. 水瓶座

水瓶座和射手座一樣熱愛自由，她們內心有著自己的世界，個性非常神秘，沒有任何事物可以束縛她們，也幾乎沒人可以猜到她們心裡真正的想法。在感情中，水瓶女從來都不相信承諾，她們認為開放式的關係最理想，以自己想要的方式過生活才是最快樂的。對水瓶座來說，承諾也只是一句話罷了，並不代表著責任，因此從來不會把承諾當真，也不會負責。

▍3. 白羊座

白羊座的女性個性急躁衝動，對於身邊的一切人事物都有著強大控制慾，加上她們對未來的計劃能力差，因此白羊女從來不會輕易許下承諾，也不相信承諾，因為她們認為，承諾就意味著一層束縛，這會讓她們沒辦法自由自在地活著，她們只追求隨心所欲交往，因此白羊女的承諾都是隨口說說而已，她們不會認真放在心上，更不會當真。

(中時新聞網)