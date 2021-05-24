在人際關係中，真誠絕對是開拓交友圈的關鍵，但也有人靠著調皮的小心機引人注目，搜狐網命理專欄點名，雙子座、巨蟹座及射手座天生就有古靈精怪的性格，他們很會討異性的歡心，是不折不扣的戀愛高手。

▍1.雙子座

雙子座的人都非常聰明，但卻很花心，他們有著古靈精怪的性格，鬼點子一堆，總能把異性逗得開懷大笑，很會討人異性歡喜，即便面對不喜歡的異性，他也很樂於取悅對方，所以身邊的爛桃花很多，不過豐富的異性緣讓他們可以一點一點挑選到自己心目中的真愛，因此才說雙子座即使虛情假意也能遇到真愛。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的人心思非常細膩，對於自己的心儀對象觀察入微，能投其所好攻破防線，他們擅長以溫柔攻勢迷惑對方，在愛情方面，巨蟹座的人非常細心，願意為了喜歡的人不求回報付出，他們很會在愛情裡營造浪漫的小心機，因此最後能遇到自己的真愛，是不折不扣的戀愛高手。

▍3.射手座

射手座的人很喜歡製造浪漫，是典型的浪漫主義者，即便沒有真心喜歡對方，也會製造出各式各樣的小驚喜，總能俘虜對方的芳心，可說是在愛情裡最虛情假意，卻還能讓對方愛得死去活來的星座。如果和射手座談戀愛，千萬不要迷失了方向，因為異性緣好的射手根本不缺男女朋友。

(中時新聞網)