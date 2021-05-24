上櫃生醫指數目前均線糾結，等待量中長紅表態。

編按：近兩天國內新冠確診大爆炸，周六（22日）新增321例本土、400例校正回歸到上周各日個案；周日287例本土，另有170例校正回歸個案，累計1178例。

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台股經歷前一周大跌之後，在上周日新冠確診人數暴增後，使得17日股市盤中一度跌破15165點，最低殺到15159點，不過最後留下影線，反而在周二（18日）走出利空出盡的走勢，大漲792點。事實上，從17709點殺到15159點出現很明顯5波下殺，按照波浪理論，走完5波之後，合理上至少也要有個a-b-c的中級反彈，所以周二大漲並不需要意外，因為它就是在走a波反彈。

但來到周三（19日），由於電子成交比重僅有4成，所以盤勢見短高之後下跌13點，周四（20日）同樣狀況出現，盤勢再跌90點，因此目前來看從最低點15159點漲到周五高點16431有可能就是a波反彈，從16431點修正就是b波的回檔，基本上b波回檔應不至於再破15159點，5/15長紅低點15564支撐不弱，守15564點之後就會進行c波的反彈，基本上應可彈回季線或頸線約16600點。

目前重點是手中持股怎麼調整或是如何選取下波重點個股？基本上在周四跌90點過程當中，成交量是放大，但電子股整體成交量是量縮的，所以暴大量的是傳產股，所謂量大好出貨，建議逢高賣出傳產股，電子股不用殺低，類似像台積電、聯發科、日月光、祥碩等可以等待契機，至於短線主軸可以放在防疫概念股，其中，線上遊戲因為學生停止上課，會增加上網比例，相關股票如鈊象、智冠、橘子等可以留意。

另外，生技股也非常有機會在疫情當中異軍突起，畢竟生技股也整理多時，從上櫃生醫指數(如圖)來看，目前均線糾結，就等待量中長紅表態，按照量比價先行，本波高點189.43點應可越過，若是如此，可選中短線題材如快篩，像泰博已經捐給雙北5.5萬劑，又獲得歐盟認證，去年賺17元，今年可更上一層樓。大江去年是谷底仍獲利15.69元，其核酸檢測是國內量測量能最大，也可為其今年營收加分。

另外生華科新冠新藥(CX-4945)已經獲得美國FDA臨床二期試驗，在給患者試驗第一次之後明顯好轉，治療5天就可出院，若能盡快進入臨床第三期試驗，那麼未來想像空間很大。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)