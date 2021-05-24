香港天王劉德華出道多年，不只敬業程度出名，親民謙虛的暖心事蹟更是說不完，可劉德華過去也曾因為失言，引發全港市民公憤，後來甚至登報道歉且遭冷凍，直到20年後，他才吐露自己背了黑鍋。

資深媒體人麥若愚之前上節目《小明星大跟班》，提到劉德華當年最大的失言風波，表示他有次參加TVB台慶演短劇，短劇中有許多即興台詞，劉德華途中卻不小心爆了粗口「杏加橙」（全家死的廣東話諧音），由於節目是直播，這句話完全被清楚收音放送出去，後來電視台就陸續收到觀眾打電話投訴，隔天立刻登上新聞各頭條，劉德華也因此被冷凍一段時間。

劉德華爆粗口原來是照稿念，無辜背了黑鍋。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

多年後，劉德華曾上節目聊到此事，就透露當年劇本橋段原本就有「杏加橙」這句台詞，自己只是照稿念，沒想到會引發軒然大波，還連累電視台遭罰10萬元港幣（約38.5萬元新台幣），讓他不得不在1995年登報向所有香港市民道歉，

而最傻眼的是，導演事後還撇清關係，直指那句粗話是劉德華擅自加的台詞，讓他背了20年黑鍋，至於大家好奇是哪位導演？劉德華則說：「哪個就不講了，因為怕他沒了那份工，那時我吃得起，幫他吃下去，事後我也是出來道個歉」，展現天王的大氣。

【完整版】拜託你閉上嘴好嗎！明星失言事件簿！2020.01.08小明星大跟班

(中時新聞網)