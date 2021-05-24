BGM是MUJI店內重要角色。（無印良品提供）

長年在台灣風行的日本無印良品（MUJI）用品店一直是許多遊日客的最愛，簡樸、舒適的賣場中，背景音樂（BGM）是空間中創造「MUJI感」不可少的一環。經營該店的「株式会社良品計画」公司自本月19日起，將無印良品店內的BGM上架於音樂平台。

因COVID-19新冠病毒疫情，民眾仍無法前往日本旅行，許多人宅在家抗疫，不免有時心累疲憊，需要療癒的元素讓自己放鬆。無印良品自2001年以後的發表的BGM收錄成24張CD，327曲在平台上架，曲風以法國、蘇格蘭、案爾蘭、芬蘭及西班牙等16個世界各地域傳統音楽為主要概念，並邀請當地的音樂家演奏原創音樂。

MUJI店內BGM來自世界各地傳統音樂。（無印良品提供）

該店表示「本店BGM與被時代消費的音樂不太一樣，盼能傳達出生活之中的音樂魅力。」，隨聽者讓自己身處無印良品賣場，享受傳統音樂的美好情調。無印良品BGM在以下主要平台播出：・Apple Music、Amazon Music Unlimited、LINE MUSIC、Spotify、AWA、YouTube Music等。

各音樂平台連結詳見官網：https://ryohin-keikaku.jp/news/2021_0519.html

(中時 )