國內22日新增321例的本土個案，以及400例的「校正回歸」。中央與地方對未完成申報的個案說詞兜不攏，中央認為是地方呈報速度複雜所以延遲，但地方卻認為採檢到中央公布本來就有時間差。常在臉書評論時事的藥師林士峰質疑，疾管署英文版網站標示確診病例723例，為何沒有依據「校正回歸」標示？

藥師林士峰23日在臉書貼文表示，他看了我國英文版的疾管署網站，想問為什麼我國英文版的確診案例沒有依據「校正回歸」標示，而是標示確診病例723例？究竟22日的案例是323+400，還是723，哪個才是真實值？

網友表示，「當天報的總數沒有校正，可是底下內文的說明有回歸。」、「恭喜，國家注意到你，已經修改了。」也有人認為，「一家公司本來就有兩本以上的帳本。」、「因為還找不到校正回歸的單字。」、「可能又哪裡塞車了吧，過幾天才會校正回歸。」

至於確診病例的算法，中央疫情指揮中心表示，台灣本土疫情連續爆發，採檢量也瞬間增加，還來不及進行判讀，分別是因為檢驗量能不足以及行政系統延遲所導致的。22日新增321例本土及400例本土個案為「校正回歸」，分別分布到上周的各日個案。指揮中心發言人莊人祥表示，確診人數通常距離採檢日2天左右，所以22日校正回歸的資料，也是用「採檢日加上2天」的方式來計算。

(中時新聞網)