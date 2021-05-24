比特幣價格重挫逾10％ 跌破3萬5000美元關卡 03:382021/05/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比特幣。(示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加密貨幣比特幣（Bitcoin）近期跌勢不斷，截至格林威治標準時間23日16時，比特幣價格大跌11.33%來到3萬3250美元，相較前一個交易日下跌超過4000美元。 全球市值最大加密貨幣比特幣近來跌跌不休，4月14日創下紀錄高點6萬4895.22美元後，迄今已經跌了48%。 另一項加密貨幣以太幣（Ether）今天也一度挫跌16.59%，價格來到1915.34美元。（譯者：陳彥鈞）1100524 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經 - 工商時報 美國制裁破功？伊朗靠這招每年賺近300億 - 財經 比特幣價格重挫逾10％ 跌破3萬5000美元關卡 - 財經 - 中央社 2天確診大爆炸 散戶持股要「快篩」：1留1砍 - 財經 炸570例校正回歸 明台股一次還回來？這3種股票快砍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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