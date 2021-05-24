加密貨幣比特幣（Bitcoin）近期跌勢不斷，截至格林威治標準時間23日16時，比特幣價格大跌11.33%來到3萬3250美元，相較前一個交易日下跌超過4000美元。

全球市值最大加密貨幣比特幣近來跌跌不休，4月14日創下紀錄高點6萬4895.22美元後，迄今已經跌了48%。

另一項加密貨幣以太幣（Ether）今天也一度挫跌16.59%，價格來到1915.34美元。（譯者：陳彥鈞）1100524

(中央社)