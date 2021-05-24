網傳新北市衛生局23日緊急加開的板橋行動篩檢站，醫護人員怕中暑竟穿「簡易式拋棄式雨衣」為民眾採檢。對此，新北市衛生局駁斥，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣；新北市長侯友宜則在深夜發文致歉，並與同仁檢討是否可以提供相關人員更好的工作環境。

臉書自我介紹寫著「主攻顏面整形、某醫美診所院長」的網友朱志凱，23日晚間在臉書貼出一張快篩站醫護工作照，他指是板橋機動篩檢站的狀況，並稱基層醫師只穿簡單的拋棄式雨衣工作。他亦指出，板橋篩檢站因設在戶外沒有空調，若穿上全套的隔離會導致熱衰竭或中暑，因此醫護只能穿上如此防護不足的輕便雨衣，再加上電風扇解熱，「從專業上來說這樣的篩檢站很不ok」「難道這就是所謂超前部署嗎？」

對此，新北市衛生局駁斥，澄清醫護同仁所穿著的是「防潑水醫療防護衣」，前面設置了高規格的採檢隔板，並非醫師所說「拋棄式雨衣」，強調絕對重視醫護同仁的防護與健康；而熱區防疫中心設置的是「機動」篩檢站，以3天為週期檢討一次，以服務民眾需求，會滾動式調整，且篩檢站都是經專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，通風良好、有頂棚遮蔭，醫護同仁都是穿著依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引穿著醫療防護裝備。

新北市衛生局駁斥，篩檢站同仁穿的是「防潑水醫療防護衣」，並非拋棄式雨衣。（新北市衛生局提供）

新北市長侯友宜深夜近12時，在臉書首先感謝這些防疫英雄在這樣臨時性的室外環境下，仍然秉持專業精神，執行篩檢任務，並向他們致敬。

侯友宜也和同仁們檢討，他指出，面對嚴峻的疫情，如果還有同樣的需要，是不是可以有更好的工作環境，同時基於防疫優先，一切的作為都應該以防疫，做為第一考量，對於考慮不周造成的困擾，覺得很抱歉，也謝謝所有朋友們的鼓勵和批評，相信出發點都是好的，更相信我們會做得更好。

侯友宜在臉書致歉，並檢討是否能提供更好的工作環境，同時強調機動篩檢站醫護同仁穿著是依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備。（圖／摘自侯友宜臉書）

(中時新聞網)