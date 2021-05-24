白俄羅斯當局今天下令瑞恩航空一架客機轉向降落在首都明斯克，班機降落後機上的白俄反對派人士普羅塔塞維奇便被拘捕，歐盟官員說，班機已獲准繼續飛往原本目的地立陶宛。
普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）搭乘的瑞恩航空（Ryanair）班機，是從希臘雅典（Athens）起飛預計前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），卻在途中被迫轉向降落在白俄首都明斯克（Minsk），普羅塔塞維奇在班機降落後就被白俄當局拘捕。
明斯克機場則透過聲明宣稱，這架班機是因為有炸彈威脅而必須緊急迫降。
但歐洲各國領袖紛紛痛批，要求白俄羅斯當局讓班機的所有乘客離開明斯克。
歐盟運輸專員維爾林（Adina Valean）已在推特（Twitter）發文指出：「瑞恩航空的班機，現在從明斯克起飛前往維爾紐斯。」（譯者：陳彥鈞）1100524
(中央社)
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