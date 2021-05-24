2020年，即使疫情讓全球經濟活動停擺，資本市場卻在被大量熱錢簇擁下，股市不斷竄高、劇情高潮迭起。

以下情景，已是台灣人的日常：晨間時分，擠得像沙丁魚的捷運車廂裡，不少人的手機裡，不斷跳動著紅紅綠綠的數字；公眾場合，也經常能聽到他人高談闊論股票經。

2020年，台股大盤指數創新高，一舉突破30年歷史高點的1萬2682點，封關在1萬4732的高點，全年漲幅22.8％。

即使今年元月以來，美債殖利率持續攀升，大型成長股、科技股被迫修正，台股大盤仍氣勢如虹，今年第一季累積漲幅11.5％，甚至還正式站上1萬7000點，足見這股資金動能有多強勁。

疫情年，台股衝刺兩大動能！

然而，4月22日，台股爆量下跌，當日集中市場成交量爆出7675億天量、刷新歷史紀錄，卻以黑線收場，顯然面臨獲利了結賣壓，多空交鋒。

恐慌情緒頓時蔓延，投資人急問：台股來到轉折點、要崩盤了嗎？或者，只是盤整，行情尚未退潮？

在細究台股是否泡沫化之前，我們可能得先了解，台股是如何爬上現在的高峰，回頭檢視這波高漲的台股體質。

動能一》基本面強，全體獲利年增26％

檢視基本面，台股在疫情年的衝刺動能之一，就是企業獲利攀高。

2020年，企業本身體質穩健或搭上趨勢順風車、獲利創新高，全體上市櫃公司獲利2.42兆元，年增26％。

而「護國神山」台積電表現更是不俗，稅後淨利5178億元，相對於2019年的3898億元，是在1750家上市櫃公司中，唯一一家成長達千億元規模的領頭羊。

正因如此，台積電化身為飆股，突破前次歷史高點的270元，一路飆漲至679元，股東人數也大增一倍，從46萬人到目前的97萬人，超越散戶最愛的中鋼。

獲利第二至第十名的公司，包括富邦金、裕隆、長榮、友達、聯電、群創、聯發科、陽明和華碩，加總獲利逾3655億元。

動能二》股民變年輕，投資行為更多元

動能二，是股民結構、投資行為趨於多元化。

目前，有證券帳戶並實際參與股市的投資人口約1078萬人，占全國人口46％。換句話說，每兩人就有一人可買股票。

證交所統計，去年新開戶的台股生力軍增加67萬人，刷新10年紀錄，且年輕化趨勢明顯，其中，20至29歲（32％）、30至39歲（28％），加總起來占了六成。

不僅新開戶數變多，在低薪、低利率、通膨等疑慮下，股民年輕化、以定期定額投資股市替代儲蓄，成為撐盤新主力。

去年10月開放盤中買零股後，推動台積電、大立光的股東人數大幅成長，存股族最愛的金融股，如玉山金和第一金的交易量也明顯增加。

台股八局下半，小心別接刀子！

事實上，台股強強滾，一路衝上「萬七」的史上最高點時，今年第一季，外資卻賣超2440億元，可見當今股市主要是內資大舉挺進，推升股市創新高。

歸結制度面，自去年「逐筆交易」和「盤中零股交易」新制推動以來，除了本土壽險、法人資金，小資、存股族集結螞蟻雄兵力量，也成為鞏固山頭的主力。

去年，這場「全民瘋買股」的資金狂歡派對，讓繳納國庫的證交稅高達1502億元，創歷史新高。

但，台股不斷挑戰新高，「外資先生」谷月涵和「外資第一名分析師」楊應超均紛紛示警，股市已到八局下半，小心變化球，做好隨時抽身準備 。

聽過「擦鞋童理論」（shoeshine boy theory）嗎？當資金最少、平時不關心股票的「擦鞋童」，紛紛湧進股市大展身手時，要小心套牢、千萬不要「接刀子」。

本文作者：廖君雅

(本文摘自《遠見雜誌5月號419期》)

《遠見雜誌5月號419期》

(中時新聞網)