《創新條例》草案初審通過，大學首個沙盒實驗就鎖定在半導體學院。然而，半導體產業明明吸納了全台優秀人才，大學也早和產業密切合作，到底還有哪些重重束縛，必須透過修法和沙盒來打破？

今年年初，經濟部前停滿了黑頭車，一場會議集結台積電董事長劉德音、力積電創辦人黃崇仁、鈺創董事長盧超群等半導體產業龍頭，全是為了大學即將成立的半導體學院而來，在在顯現業界對於人才缺乏的擔憂。

台灣半導體產業有多缺人？根據《半導體產業與人才白皮書》，截至去年年中的統計，半導體產業就有近兩萬個職缺，其中高階人才更是匱乏。台積電資深副總侯永清就曾說過，目前頂尖大學每年培育出約300名半導體博士人才，但至2030年，光台積電，每年就需要至少250名，實在緩不濟急。

今年3月，立法院初審通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》草案，首度帶入「沙盒」模式，鬆綁組織、人事、採購、人才培育等限制，預計讓台成清交等國立頂尖大學與領先企業合作，針對國家重點領域，包含半導體、人工智慧、循環經濟等，籌組研究學院。並鎖定碩、博士生，期望培育更多高階人才。

其中，半導體學院將優先上路。清華大學電機系教授邱博文說，台灣半導體實力堅強，且有完整的產業鏈，上、中、下游都有代表性的企業可合作，也能吸引國外大學、企業一同加入，「半導體學院是最有機會成功的沙盒。」

重重限制，育才難題多

然而，大學電機工程等領域早已培育許多相關人才，產學合作也十分普遍，像是台積電早已攜手頂尖大學設立研發中心與學程。此次特地再設立沙盒性質的研究學院，鬆綁了現有體制，想當然耳，絕不只是為了填補人才缺口這麼簡單。

台灣大學電機資訊學院院長張耀文表示，台灣半導體產業與大學研究實力都能放眼世界，但一直以來，學校制度都太過僵化，重重限制使得大學如同腿上綁了沙包，去參加國際奧運田徑賽。

《創新條例》的首要重點，就是放寬既有限制，期望解決過去資源整合、攬才、人才培育等問題。

鬆綁1 跨域資源整合

半導體專業橫跨電子、電機、材料、機械、物理、化學等不同領域，在大學內，也有各自對應的系所。陽明交通大學國際半導體產業學院院長張翼說：「你知道跨領域有多難嗎？」

過去不管是要與國外大學談雙學位，或是企業產學合作，各學院都是各自進行，也因為各系所壁壘分明，光是集結老師就很困難。

四所頂大中，陽明交大看準產業趨勢，排除萬難，率先於2015年成立首個國際半導體產業學院。不僅整合理、工、電資等學院資源，也精準針對半導體領域，與重點企業如台積電、台達電等合作，並攜手接軌國際，像是與UCLA、東京工業大學等校簽訂雙聯學位。

現在，《創新條例》出現，也能加速其他大學跨出整合資源的第一步。張翼說，未來陽明交大加入沙盒實驗，鬆綁各自制度與擁有獨立經費後，投入聘請國際級師資、研究資金等，幫助學院再升級。

鬆綁2 教師聘任資格、薪資

大學教授薪資低，一直以來都是台灣留才、攬才的一大問題。台灣教授最高基本底薪僅約有10萬元，新加坡、香港的薪資，就是台灣的3到5倍，實在難與國際大學搶人才。

張耀文也表示，光是國際級大師千里迢迢來台交流、演講，僅提供日支幾千元的費用，相比台灣學者到國外都有萬元，台灣與國際大學不同調，「真的來一個得罪一個。」

邱博文也提到，半導體領域與業界接軌十分重要，但現行制度業師教課，必須要有兼任教授資格，才能獨立開課。目前多以演講方式，或是與校內教授合開。要長期合作，或是針對主題建構完整課程皆有難度，反而錯失與業界交流的機會。

在《創新條例》中，給予學院建立聘任制度的自由，放寬教師聘用資格、年齡與教學學分數等限制，也給予學院經費使用彈性，並鬆綁薪資上限，像是學院就可與企業合聘等，讓國內提供的薪資吸引力，與國外大學可以競爭，都讓大學更有機會，找國際級大師或產業專家來教授最先端知識。

鬆綁3 加重企業參與角色

大學扮演研究的角色，企業則是實務上的應用，有效的產學合作，能降低學用落差，帶來雙贏。

不過，邱博文提到，大學的產學合作模式，多半是企業給予資金、題目，讓大學師生負責研究、解題，雖然定期會與業界開會，但企業在其中的角色薄弱，形成一種「企業出錢，學校出力；企業出題，學校解題」的觀念。

《創新條例》透過產學共營學院的模式，讓企業帶著資金、設備、技術、人力等長期投入，從協助者直接成為人才培育的參與者。像是招生選才標準，就可納入業界觀點，包含修習學分、修業年限、學位授予等，學院也有自主性，可以培育業界想要的人才。

搭配教師聘任、設備資源等制度的鬆綁。在課程規劃上，業師可針對產業痛點、實務經驗來規劃課程。研究方面，學校研發出的理論，帶到業界，運用最先進的設備落地、實驗，業界也能回饋產業趨勢，都讓議題更符合產業需求。

張翼說，雖說目前僅限國立頂尖大學與企業合作，但頂大也可以攜手科技大學，如同陽明交大與台灣科技大學合作，在半導體產業不同領域相互交流、共享資源。

沙盒如何持續？仍無解答

讓產業進入大學，外界仍有企業控制學校，或是幫企業打工的質疑。「當教育與產業走這麼近，我們要確定這個嘗試是符合公益性，」立法委員范雲說。

張耀文認為，頂尖大學的主要任務之一在於學術研發，「藉由學術研發可以帶動整體產業升級，有效提升國計民生水準，」大學研究超前產業5年，甚至10年以上，像是量子計算、能源等議題，也擁有外溢效應，能擴展到其他重點領域，整體來說，是利大於弊。

邱博文也說：「大學研究不可能關在象牙塔內，研究是否符合產業趨勢，以及實用性，都必須納入考量，」重要的還是在可控可防的狀況下，沙盒學院是在小範圍內，加上若有嚴謹的監察機制，對於學校、學生、企業是三贏局面。

不過，《創新條例》中的研究學院仍有沙盒實驗性質，如何穩定且有持續性，仍是問號。目前，草案規劃以8到12年為一期，設有退場機制，過程中也將不斷滾動修正。

邱博文認為，台灣半導體產業實力堅強，若能攜手企業長期投入，「資源夠多，才會有持續性。」

若半導體領域成功，就能像同心圓，外溢到AI、5G、智慧農業等領域，提升台灣重點領域競爭力。

本文作者：邱于瑄

(本文摘自《遠見雜誌5月號419期》)

《遠見雜誌5月號419期》

(中時新聞網)