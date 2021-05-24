這下子真的是「親兄弟明算帳」！「小皇帝」詹姆斯領軍的衛冕軍湖人，24日在季後賽首輪踢到鐵板，除了受制「一眉哥」安東尼戴維斯表現低迷，湖人更守不住戴文布克與艾頓，最後以90比99不敵地主太陽，太陽爆冷摘下季後賽首輪第1勝，詹皇只能眼見好兄弟保羅帶走勝利。

湖人首節就遇亂流，遭太陽打出9比0取得超前，儘管保羅次節一度肩膀受傷退場，隨後仍回場上繼續奮戰，激勵太陽更加想要搶下勝利，太陽也在第3節又打出10比3小高潮，擴大領先到15分，來到末節換成詹姆斯疑似肩膀受傷，卻也續留場上拚戰，可惜他仍沒法扭轉頹勢。

太陽除了戴文布克交出34分、8助攻與7籃板的優異表現，先發中鋒艾頓更有投11中10的火燙手感，貢獻21分、16籃板，湖人防守幾乎對這兩人毫無對策，布瑞吉斯與卡麥隆強生各有10分，保羅只拿7分、8助攻與4籃板，卻足夠幫助太陽贏球。

湖人以詹姆斯18分、10助攻與7籃板表現最佳，安東尼戴維斯雖有13分、7籃板，全場投16中5，含三分球2投0中，庫茲馬表現更離譜，全場只有投2中0，得分掛蛋，湖人此役不僅三分命中率低到只剩2成69，罰球命中率更僅6成07。

(中時 )