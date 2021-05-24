本土新冠肺炎疫情大爆發，過去被稱為「樓鳳一條街」的台北市萬華區，因為小姐、客人群聚感染，成為疫情的重災區，隨著雙北市升級三級警戒，政府也對8大特種行業祭出停業規定，但本刊直擊，位於中山區的樓鳳業者，仍在老舊公寓中偷偷營業，讓防疫因為情慾出現破口。

特種行業小姐流動驚人，就算酒店、茶室不能營業，馬上也會有舒壓會館、理K等業者招募，甚至還有邀約當「直播主」。（圖／翻攝網路）

本月20日下午，記者來到林森北路1間12層樓的老舊大廈，此時一名男子突然從某間鏽蝕的鐵門後走出來，門內1名女子則趕緊將門關上。這時女子被問到「多少錢」，她只回答「1400」，但對談過程，從頭到尾都沒戴口罩，也沒消毒，不過，為了生計，只好接1個是1個。

本刊調查，這棟大樓住著許多從事樓鳳的東南亞籍粉紅兵團，她們靠著經紀人仲介接客，每次交易1400元至3600元台幣不等，即便如今疫情嚴峻，政府呼籲全民共同防疫，但大樓內春色無邊，和疫情下的空蕩街頭對比極為強烈。

而「旅館外約」也是小姐的另一種賺錢商機，尋芳客只要到一些小型賓館休息，「內將」（旅館及餐廳的櫃台服務員）都會打電話到房間詢問是否需要小姐，客人只要給說出預算、需求、內將就能幫忙推薦。

1名小姐蜜蜜（化名、25歲）表示，她在疫情蔓延前，平均1晚可接4至5個客人，「現在一個都沒有，生意大不如前。」蜜蜜說，現在這種情況，一天能有一個就不錯了，但都是用「命」賺錢，本土確診案例持續飆升，仍然擋不住不怕死的小姐、嫖客們「人與人的連結」，就盼政府能出面約束，別讓樓鳳成為下一個疫情擴散的破口。

外約小姐疫情期間「不打烊」，在旅館沒戴口罩，脫到只剩內衣跟外褲，邊按摩邊跟男客人聊天。（圖／攝影組）

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(中時新聞網)