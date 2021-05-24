本月19日全台灣疫情升級為三級警戒，大眾運輸工具也成了主要的防疫破口之一。台北市政府目前動員3500輛公車隨時待命，如果有需要就變身成為防疫專車，並將司機列入優先施打疫苗對象，但是一位公車司機擔憂，他雖然不是防疫專車駕駛，每天仍得載送市民，接觸面相當廣泛，算是高風險族群，「我們有可能會載到確診個案，真的希望政府能將我們納入優先施打疫苗的族群。」

本刊調查，公車司機即使未擔任專車駕駛，每天載客量卻高達好幾萬人次，隨著疫情爆發，人數雖然銳減，但還是提心吊膽的上工。有公車司機表示，上班接觸的人群多又廣泛，載到確診個案的機率高風險大，現在只能勤消毒對抗疫情，盼能政府能把他們納入優先施打疫苗的範圍內，保障司機的安全。

現疫情嚴峻，但仍有民眾拒絕在公車上戴口罩，甚至怒罵周遭勸戒的民眾，不只乘客不心安，公車司機也很心慌。（圖／翻攝自臉書「記者爆料網」）

大都會客運總經理李建文指出，倘若大眾運輸工具系統崩盤，勢必嚴重衝擊交通營運，政府應審慎正視。台北市議員徐弘庭也表示，為確保大眾運輸安全，市府公運處應立即協助各客運、公車業者，儘速於駕駛員座位區增設壓克力隔板，降低駕駛員與乘客互相接觸的風險。

暴露在染疫高風險中的公車司機，一旦成為防疫破口就可能讓全台面臨封城危機，政府應迅速提出有效措施，防堵類似破口，才不會讓病毒到處亂竄，以致一發不可收拾。

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(中時新聞網)