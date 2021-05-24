LPGA純絲錦標賽 徐薇淩成功封后 07:352021/05/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐薇淩在LPGA純絲錦標賽摘下冠軍。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA純絲錦標賽最後一輪打出68桿，累計以低於標準桿13桿的271桿，成功奪下冠軍。 美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）純絲錦標賽今天在美國維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）展開最後一輪賽事。 徐薇淩今天打出低於標準桿3桿的68桿，4輪打完收在低於標準桿13桿的271桿，總桿以2桿優勢擊敗泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）奪冠。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1100524 (中央社) #徐薇淩 #LPGA #高爾夫 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 NBA》衛冕軍踢鐵板！太陽射翻湖人摘季後賽首勝 - 體育 LPGA純絲錦標賽 徐薇淩成功封后 - 體育 - 中央社 影》女壘球員美技！美國女高中生翻滾接殺全壘打 - 體育 NBA》韋斯布魯克致命踩線失誤 巫師遭七六人逆襲 - 體育 NBA》湖人與太陽爆衝突 派恩撞翻卡魯索遭驅逐 - 籃球 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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