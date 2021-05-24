台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA純絲錦標賽最後一輪打出68桿，累計以低於標準桿13桿的271桿，成功奪下冠軍。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）純絲錦標賽今天在美國維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）展開最後一輪賽事。

徐薇淩今天打出低於標準桿3桿的68桿，4輪打完收在低於標準桿13桿的271桿，總桿以2桿優勢擊敗泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）奪冠。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1100524

(中央社)