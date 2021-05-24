Refs says that Russ stepped out on this play 🧐 pic.twitter.com/pVuWDTngp0 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 23, 2021

東區第8種子巫師24日讓東區龍頭七六人嚇出一身冷汗，幸好七六人仍靠第3節打出一波16比4逆轉攻勢，加上「忍者龜」韋斯布魯克最後37秒發生致命踩線失誤，七六人最後以125比118辛苦拿下季後賽首輪第1勝，沒讓巫師成功上演大爆冷門戲碼。

巫師開賽就打得強勢，一路居於小幅領先優勢，直到第3節，七六人才靠16比4猛攻，從落後變成超前，更帶6分領先優勢進入末節，來到最後37秒，巫師僅落後5分，韋斯布魯克卻遭裁判抓到踩線，拱手把球權讓人，恩比德接著兩罰俱中穩住勝果。

托必亞斯哈里斯、恩比德兩位七六人內線主力今天徹底發威，哈里斯拿下全場最高37分，恩比德也有30分、6籃板及3助攻，塞斯柯瑞15分，丹尼格林與喬治希爾各有11分，儘管班西蒙斯只拿6分，卻有15助攻、15籃板的稱職組織表現。

巫師以畢爾33分、10籃板及6助攻表現最佳，韋斯布魯克雖有16分、14助攻與5籃板，卻在關鍵時刻發生致命失誤，他在賽後表示，「那一球是我的失誤，我不想懷疑是否存在誤判，因為現在已經不重要了。」接下來雙方G2在27日續在費城進行。

(中時 )