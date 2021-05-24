台灣人有多棒！網紅蔡阿嘎23日晚上出門採買糧食，行經士林夜市時，驚見當地空蕩蕩街景，直呼「20年來第一次看到這種景象」。他向嘎粉喊話撐住、鼓勵大家一起加油，盡快控制疫情。

蔡阿嘎透露，他這幾天為了防疫都待在家裡，因補充糧食騎車出門，沒想到路過士林夜市見到冷清景象，他回憶大學以來就住在士林一帶，將近20年了還是第一次見到，「大家一定要撐住！一起加油～讓疫情趕快控制下來。」

基河路人潮零星，面大馬路的店家都沒開門做生意。（翻攝蔡阿嘎IG）

蔡阿嘎實地走訪了包括前陽明戲院旁的夜市入口、基河路、大東路，以及慈誠宮廟口，別說路人僅零星兩三個，連攤商幾乎都沒出門擺攤，整座夜市成了一座空城。

網友齊心喊話，鼓勵再撐幾天就好，「很不捨這些店家，他們背後都要負擔生計，希望國產疫苗快研發出來」、「覺得我們真的很棒，能做到自主管理」、「台灣人是最棒的」、「鹿港老街和市區一樣冷清」、「代表大家都有把陳部長、柯市長的話聽進去」。

蔡阿嘎出門採買糧食，驚見士林夜市冷清一幕。（翻攝蔡阿嘎IG）

(中時新聞網)