逐漸擺脫5月低潮的張育成，24日重返先發一壘手，他4打數擊出1支安打，而且是一支打個結實的平飛二壘打。他的打擊率回升到0.150，攻擊指數0.404。印地安人與雙城激戰到延長賽，雙城賈里克(Kyle Garlick)第10局上半轟出1發3分彈，最終8-5擊敗印地安人，以2勝1負贏得系列賽。

印地安人首局敲出3安攻下2分，第8棒的張育成在第2局上場打擊，對戰雙城左投傑哈普(J.A. Happ)。張育成沒有選球，第一顆不快不慢、不好不壞的四縫線速球，被他打到中外野形成二壘打，接著羅薩里歐(Amed Rosario)一棒送回張育成。因為先前幾乎沒上壘，這是張育成在5月首次回本壘得分，他前一次得分是在4月19日，相隔超過1個月了！

雙城在第4局大反攻，痛打印地安人投手普里塞克(Zach Plesac)，9個棒次都打完一遍，擊出5支安打、包括凱普勒(Max Kepler)的1發3分彈。印隊原有機會止血，但二壘手賀南德茲(Cesar Hernandez)傳球失誤，雙城又多打了兩分，總計單局5分把普里塞克打退場。

賀南德茲隨即將功補過，與羅薩里歐聯手打回1分。9局下半賀南德茲再靠著盧普洛(Jordan Luplow)的犧牲打跑回追平分，將比賽拉入延長。但最後第10局下半也是賀南德茲吞下再見三振。

印地安人戰績位居美聯中區第2，甚至有機會問鼎龍頭，他們的打擊火力卻出奇的低，團隊打擊率僅0.214，美聯倒數第2。

(中時新聞網)