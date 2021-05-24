Here's the full clip of the altercation after LeBron was fouled by Chris Paul:pic.twitter.com/OU8BCVkQDt — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 23, 2021

湖人與太陽24日季後賽首輪G1，比賽過程可說充滿火藥味，除了「小皇帝」詹姆斯在搶籃板時，遭到好友「CP3」保羅故意拉住手臂造成肩膀受傷，打到末節還剩9分01秒，太陽後衛派恩更刻意撞翻湖人後衛卡魯索，直接被兩次技術犯規遭到驅逐出場。

來到最後9分01秒，卡魯索搶到進攻籃板的同時，派恩竟然沒品故意把她撞倒，讓卡魯索起身就把派恩手上的球打掉，派恩也馬上用球砸向卡魯索，遠邊的湖人中鋒哈瑞爾突然衝過來撞翻派恩，雙方球員也都加入戰局，幸好衝突並未擴大。

派恩這個足以構成惡性犯規的動作，最後被裁判連吹兩次技術犯規驅逐出場，卡魯索與哈瑞爾也各被吹1次技術犯規，不過接下來比賽局面仍由太陽控制，最後太陽99比90擊敗衛冕軍湖人，代表派恩的衝動行為，並未真正激起湖人鬥志。

當賽後被問到好友保羅那個拉手臂造成自己左肩受傷的動作是否很危險，詹姆斯只有簡短回答，「我會準備好出戰G2！」就連問到他之前違反聯盟健康與安全協議遭警告，詹皇的回答還是，「我會準備好出戰G2！」感覺詹皇的輸球心情很糟。

(中時 )