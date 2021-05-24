5/28能解除三級警戒？ 柯文哲、侯友宜態度相同這樣說

新冠肺炎疫情升溫、全台至5月28日前皆為第三級警戒，是否能在28日解除第三級警戒，引發各界關注。台北市長柯文哲昨(23日)表示「不太樂觀」，新北市長侯友宜也說「我們要做好隨時都有延長的準備」，對此有不少網友留言發表看法，認為「民進黨就是在賭運氣」、「執政黨說好的超前部署呢？」

對於是否能在28日解除第三級警戒，台北市長柯文哲23日表示，按照目前的情況，我認為到5月28號以後，馬上可以解除三級警戒，「不太樂觀啦」，我們整個社會機動性要更大，目前的判斷到周五疫情就要說它就要過了，「我認為不太可能」。

新北市長侯友宜23日說，疫情到目前為止，並沒有樂觀的條件，所以我們整個都要來滾動式來做一個檢討，到5月28號疫情會不會趨緩，值得大家觀察，「我們要做好隨時都有延長的準備」。至於疫情指揮中心指揮官陳時中則說，整體何時從三級降級，得看疫情的控制和變化，現在就是全國三級警戒，有進一步的變化再跟外界報告，這一周是重要的觀察期。

而柯文哲、侯友宜對於28日是否能解除第三級警戒的看法曝光後，有網友在《中時新聞網》影片底下留言表示，「柯市長加油、侯市長加油。我們支持你們。做對的事」、「執政黨說好的超前部署呢？給你爽了1年多，現在才開始就說醫療能量不足、檢驗能量不足、病床不足、疫苗不足，什麼都不足，就只會校正回歸」、「台灣人不要太天真了，疫情一時過不了，大家要有心裡準備」、「528解除是不可能的、就陳叉叉那個拖拖拉拉的樣子、想都不要想啦」，不過，也有人認為「怎麼不可能解除啊，不然發明校正回歸是要幹嘛用的？」

網友留言。(取自中時新聞網影片)

(中時新聞網)