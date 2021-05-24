本土飆破3千例，確診者分布各縣市，原本維持零確診的嘉義縣、市，昨日各新增1例本土個案，警戒燈號一夜變色。據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，新北市以1496例最多，其次為台北市1172例、桃園市153例，中南部縣市都因確診病例增加，警戒燈號漸轉為橘紅色，目前本島僅剩台東縣為唯一淨土。

根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，今年截至5月23日為止，已累計3102人確診，以新北市1496人最多，依序為台北市1172人、桃園市153人、彰化縣84人、基隆市46人、宜蘭縣41人、台中市32人、高雄市20人、屏東縣14人、南投縣10人、新竹市及雲林縣各8人、新竹縣及台南市各5人、花蓮縣4人、苗栗縣2人。

台灣本島僅剩台東沒有本土確診個案，其他縣市一片紅。（圖／翻攝自疾管署）

嘉義縣、嘉義市原本維持零確診，昨日各增加1本土，警戒燈號一夜風雲變色，從原本安全的白色，轉為淡橘色，台灣本島目前僅剩台東縣為唯一淨土；另外，離島的金門縣、連江縣和澎湖縣目前也維持零確診。

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(中時新聞網)