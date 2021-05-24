下周三（6月2日）20時歐、美模式皆在呂宋島東方模擬岀熱帶擾動。歐洲模式仍模擬出完整的雨帶(左圖)，美國模式的雨帶則已受到熱帶擾動破壞(右圖)。(圖擷自ECMWF&tropical tidbits)

滯留鋒接近中，屏東大雨特報！氣象專家吳德榮表示，今天白天滯留鋒接近，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，今晚至明天滯留鋒於台灣上空徘徊，全台有雨，注意較大雨勢，周三滯留鋒北移後，周六滯留鋒再度南下，在台灣附近徘徊4天左右，降雨強度仍在調整中。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今白天滯留鋒接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。各地氣溫仍偏高，北部24至35度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至36度。今晚、明(25)日滯留鋒在台灣徘徊，全台各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。周三(26日)滯留鋒強度減弱、漸北移，全台各地仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫回升。

氣象局今早發佈屏東縣大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東有局部大雨發生機率，今天鋒面接近午後各地有局部大雷雨，尤其山區及基隆北海岸有局部大雨發生機率，留意短時強降雨等較為劇烈天氣。

吳德榮表示，周四、五(27、28日)滯留鋒北移至北部海面，相對空檔、天氣炎熱；但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，由於理論上的限制，愈接近模擬末期，不確定性愈大，各國模式也愈見分歧；滯留鋒何時再重返台灣、進入多雨型態？美國模式(GFS)及歐洲模式皆顯示，周六(29日)滯留鋒逐漸南下，在台灣附近徘徊大約4天左右。至於滯留鋒徘徊期間，其降雨強弱的變化節奏又如何？各模式模擬不盡相同，且都在調整中，需持續修正。

吳德榮指出，第10天(6月2日)歐、美模式皆在呂宋島東方模擬岀熱帶擾動，歐洲模式仍模擬出完整的雨帶通過台灣，美國模式的雨帶則已受到熱帶擾動破壞。隱含10天後大氣變化，將涉及其與滯留鋒、太平洋高壓之間，複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差，只能密切觀察。

(中時新聞網)