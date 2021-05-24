中國科學院武漢病毒研究所

據先前美國未揭露的情報顯示，中國科學院武漢病毒研究所3名研究人員2019年11月病到要入院救治，可能會再促使各方要求，更徹底地調查，新冠病毒是否源自這研究所。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）和《富比士》（Forbes）雜誌網23日報導，報告是在川普政府執政後期公布，細節超越了美國國務院的事實清單。報告說，武漢病毒研究所這些人員2019年秋生病，而他們出現了符合新冠肺炎與一般季節病的症狀。

而有關生病人員數目，他們生病與入院時間等細節的公布，就在世界衛生組織（WHO）的決策機構可望討論，對新冠起源進行下一階段調查前夕。

不過，熟知相關情資的美國現任與前任官員對於支持評估的證據強度，卻有不同的看法。有人說，這是由國際夥伴提供，雖然可能舉足輕重，但仍需要進一步調查，還有其他佐證。也有人認為，相關情資更強，並說這些由不同來源提供的情報品質極佳，也很準確。它們沒說的，也正是那些研究人員為何生病的原因。不過，雙方都同意，情資並未證實，那些研究人員感染了新冠肺炎。

以研究蝙蝠聞名，因此有「蝙蝠女」（bat woman）綽號的中國大陸病毒專家石正麗。

許多衛生專家認為，新冠肺炎是從2019年11月在武漢開始傳播。然而，北京當局記載，第一宗確診病例是在那年12月8日出現。在北京協助下，世衛組織主導調查，並提出報告，但許多國家都不滿意。而近幾個星期來，新冠病毒意外從武漢病毒研究所外洩，傳染給廣大群眾的說法，成了愈來愈多人相信的可行解釋。

據《紐約郵報》（New York Post）23日報導，由於武漢病毒研究所並未公開和蝙蝠冠狀病毒有關的研究紀錄，助長了各方懷疑。另一方面，中國疾病預防控制中心（CDC）還說，新冠肺炎可能是由進口冷凍包裝食品散播。北京甚至說，新冠肺炎可能源自馬里蘭州美軍迪特里克堡（Fort Detrick）（Fort Detrick）生物實驗室。

(中時新聞網)