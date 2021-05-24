于姓房仲因不滿心儀的江姓女同事，長期遭林姓運將騷擾，在江女協助下，於林男車上裝GPS定位，去年4月埋伏刺殺林男18刀，一審依殺人未遂罪判于徒刑9年8月，林妻認為江女涉嫌與于男密謀刺殺丈夫，控告江女殺人罪。台北地檢署上月依罪嫌不足，不起訴江女。林妻聲請再議，台灣高檢署認為無理由而駁回，江女獲不起訴確定。

依法律規定，林妻仍可向台北地院聲請交付審判，尋求救濟，但難度不低。

去年4月11日深夜，于男持藍波刀砍殺正要回家的林姓運將，林男在醫院昏迷近3個月，因家屬同意拔管離世，檢警原以為本案是一起隨機殺人案，但經深入調查竟發現是于男密謀殺人。

檢警查出，已婚的林男原本也是房仲，曾和已婚江姓女同事發生婚外情，于男得知江女想分手，卻屢遭林男騷擾，決定要幫江女教訓林男，以解決問題，還取名「除髒狼」計畫，于男因林男才40多歲、身材較壯碩，因此自主訓練，吃高蛋白做重量訓練，以便執行計畫。

去年1月，江女先在電話中向林男套話，知悉林男位置，于男即到林男計程車裝上GPS定位器，經過3個月的密謀，于男4月11日深夜穿雨衣埋伏，等林下班持藍波刀在1分鐘內連刺林18刀。

今年3月，台北地院依殺人未遂罪判于男徒刑9年8月，另江女因協助安裝GPS，被依妨害祕密罪判徒刑8月。但林男家屬不服，表示將提起上訴。

林妻認為，江女涉嫌和于男密謀殺人，另向北檢提告江女殺人罪，但檢方調閱通聯發現，林確實曾在3、4個月內密集打上千通電話給江，而江、于通聯、對話紀錄，都無法證明江事前知道于要殺林，認為江罪嫌不足，予以不起訴。

林妻不服，向高檢署聲請再議，高檢署審核後認為無理由，依法駁回，因此江女獲不起訴確定。

(中時 )