新光金(2888)旗下子公司新光人壽董事會通過董事長許澎辭任案，由潘柏錚董事接任新壽新任董事長，原董事長許澎將專任新光金董事長。此外，新光金董事會也通過今年第1季財報，單季合併稅後淨利達94.4億元，年成長23.7％，每股盈餘為0.72元，總資產規模約4.4兆元，合併股東權益為2,313.8億元，每股淨值約17.34元。

潘柏錚民國58年進入新壽服務，歷任業務、行政、事務等不同壽險專業領域的主管，91至99年間接任總經理。卸任後獲聘為新壽駐會董事，其後並擔任過新壽子公司新壽公寓大廈管理維護公司董事長、新光金董事等職務。

今年第1季新壽持續以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，外幣保單初年度保費達85.0億元，佔初年度保費比重推升至77.3％，合併稅後淨利約68.7億元，年成長2.2％，股東權益達1,497.7億元。

新光銀行第1季淨利息收入及淨手續費收入分別年成長3.0％及9.2％，合併稅後淨利15.2億元，年成長13.7％，合併股東權益687億元。放款餘額為6,658.2億元，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.19％及712.77％，資產品質持續穩健。

元富證券經紀業務表現亮麗，第1季經紀手續費收入達11.9億元，年增4.5億元，成長率達62.1％，加上自營操作掌握市場趨勢，第1季合併稅後淨利9億元，股東權益約270.9億元，是金控獲利重要第三引擎。

(時報資訊)