聯準會Fed將縮減購債規模的利空僅僅反映了一天，美股上周四在科技股領軍之下展開大反彈，市場預期經濟解封後的復甦力道會很強，由此可知，經濟成長的利多抵銷了市場對於Fed縮表的利空。

事實上，從開始縮表到升息、再到連續升息，還有漫長的一段時間，資金總量的減少不是一蹴可幾的，因此過度擔憂資金抽離實無必要。

台股上周五開高上衝，最高來到16431點(漲388點)後立即壓回，從早盤電子比重僅40%~45%可知，市場資金還是偏向在傳產族群找機會，其中航運股占比約3成是主流，上周五除了貨櫃三雄外、散裝輪也強彈了，只是觀察其他原物料族群氣勢就減弱很多。

多空看法逐漸分歧，結構面分析，由於電子股溫度並未增加，因此並無主流股出線，相對強勢的是被動元件、IC設計、PCB、網通等，只是同族群中、個股表現差異也大，如ABF基板強、銅箔基板弱，主要是電子股資金人氣不足所致。(倫元投顧提供)

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