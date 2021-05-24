資深演員李玉芬驚傳病逝，因為疫情的緣故，愛女發布追思訊息時，也提到後事不克前來無妨，而生前和她最為要好的女星莊麗，得知噩耗也哀慟不已，恬娃也在臉書寫下：「資深藝人李玉芬阿姨於民國110年4月26曰逝世，去當快樂天使了」。

恬娃在臉書寫下「資深藝人李玉芬阿姨於民國110年4月26曰逝世，去當快樂天使了，謝謝大家關心支持照顧喔！她的女兒告知」。李玉芬出身玉峯演員訓練班，與已故「寶島玉女」張美瑤是同期，活躍於台語片的時代，曾演出《嘆煙花》、《黑金》等黑白片，和不少大咖演員合作過，是演技派綠葉代表。

李玉芬晚年健康狀況不太好，有過小中風，這幾年都在基隆家中休養，據《自由時報》報導，李玉芬長年定居美國的女兒，這次為了母親後事專程飛回台灣，之後會將媽媽的遺物一併帶回到美國。

而曾和李玉芬拍過片的周遊、李朝永夫婦得知噩耗後，也難過表示「藝人一個一個都走了，很難過，她今年算起來有80多歲了，以前是一個非常敬業、非常好的好媽媽，真的很不捨」。

(中時新聞網)