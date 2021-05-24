櫃檯買賣中心第9屆第35次董事、監察人聯席會議通過凌陽創新(5236)及安格科技(6684)股票上櫃申請案。

凌陽創新公司主要從事筆電嵌入式影像處理控制晶片、外接式影像處理控制晶片及電腦周邊裝置微控制晶片之研發及銷售，董事長為黃洲杰，申請時資本額5億2450萬1000元，109年營業收入為18億2393萬7000元，稅後盈餘為4億6766萬9000元，每股盈餘為9.05元。

安格公司主要從事多媒體視訊轉換晶片之研發及銷售暨矽智財開發與授權，董事長為胡漢良，申請時資本額2億1411萬元，109年度營業收入為3億4382萬4000元，稅後盈餘為4092萬4000元，每股盈餘為1.95元；今年第1季合併營業收入為1億3665萬4000元，稅後盈餘為2818萬7000元，每股盈餘為1.34元。

此次董監事聯席會議亦通過櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」規章修正案，配合證券投資及期貨信託事業之業務需求，新增ETF分割/反分割機制。

此外，考量槓桿交易商、證券商及銀行辦理相同業務之監理一致性，櫃買中心亦通過「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」規章修正案。

(時報資訊)