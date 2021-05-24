每當談及美國的通膨形勢時，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和其他主要決策官員總喜歡使用「暫時」（transitory）一詞來形容升高的通膨壓力，即使是剛發布的4月決策會議紀要暗示聯準會可能開始討論收緊政策的計畫，但也再度重申美國央行對通膨前景的樂觀看法，惟隨著美國社會持續解封、經濟熱度不斷升高，越來越多經濟學家和重量級產業人士向聯準會喊話，該是時候正視通膨威脅了。

美國重演70年代滯脹危機？ 聯準會或許低估風險

部分經濟學家警告，美國通膨升高的態勢，似乎遠超出聯準會所希望的。聯準會一直以來不斷重申與強調的「暫時」一詞，最後很有可能變成暫時的用語，鮑爾或許將需要一個新的名言，來描述通膨或許已經變成一個「有點棘手」的問題。

無論是美國財政部長及前聯準會主席葉倫（Janet Yellen），還是現任主席鮑爾和其他央行官員，均一再重申美國經濟尚未從疫情造成的衰退中完全復原，尤其是就業市場。

聯準會上周發布的4月會議紀要顯示，隨著美國經濟活動強勁復甦，央行決策官員認為或許有必要在某個時間點開始討論收緊貨幣政策。但儘管如此，聯準會官員對美國的通膨情勢仍大致抱持樂觀的看法，認為近期的物價壓力會在今年逐漸消退。會議紀要指出，隨著經濟逐漸重啟，持續升高的需求加上供應鏈問題，將使通膨率升破央行設定之2%目標，但央行決策官員們大多認為，在這些因素造成的「暫時性」影響消退後，通膨就會緩解。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）在4月會議通過維持基準利率於近零水準不變，每月至少1200億美元的購債規模亦維持不變。除此之外，聯準會亦上修了對美國經濟的看法，稱經濟成長已經「增強」，而通膨正在升高。

當時聯準會主席鮑爾在會後的記者會上對政策按兵不動提出了解釋，他表示，美國的經濟復甦仍「不均衡，且距離完全復甦仍然遙遠」，經濟尚未達到「進一步取得實質進展」這個讓聯準會開始調整政策的門檻。

惟隨著美國持續普及疫苖接種，以及消費者手上還有政府發放的現金可以花用，美國正加速走出疫情的陰霾，其國內薪資攀升、公債殖利率升高、房市持續熱絡，且由於需求高漲，加上供應吃緊，許多零售商品價格也正在上揚。

美國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚4.2%，遠超出3月的年增2.6%，並創下2008年9月來最大年漲幅。而美國第二季國內生產毛額（GDP）估將成長近10%，近來發布的製造業和支出等指標亦展現強勁的成長動能。

在國際方面，近來印度、日本、南韓、台灣、越南、泰國、新加坡等亞洲國家疫情急速惡化，這些國家大多是全球製造業的重鎮，一旦疫情失控導致產品和零組件的供應再度斷鏈，勢必使困擾全球的供應短缺問題更加雪上加霜，也將很快反映在美國已經急升的物價上。

IMA Asia常務董事Richard Martin上周接受媒體訪問時提出警告，亞洲主要工廠若為了防疫而關廠，或是供應鏈出現其他任何「閃失」，都很有可能導致通膨急升，這很快就會反映在美國的消費者物價上，速度之快將超出此事對中國物價的影響。他認為隨著通膨急升，聯準會可能被迫提前升息，「聯準會可能不得不在今年底提高政策利率，而非像他們所說的，距離升息還有一兩年時間。」

另有經濟學家警告，雖然美國經濟、尤其是就業市場，確實仍未完全脫離谷底，但聯準會可能低估了近來的反彈，以及像1970年代末期和1980年代初期那種通膨飛漲的可能性。

(時報資訊)