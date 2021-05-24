70年代的大通膨時代

事實上，對70年代通膨失控，以及當時家庭財務如何受到重創還有記憶的美國人，現在都已經是60歲以上的人了。

這是一段慘痛的記憶，到了1980年3、4月時，美國的消費者通膨已經達到14.7%的驚人高點，經濟陷入了「停滯性通貨膨脹」(Stagflation )的噩夢，在經濟成長乏力之際，物價仍持續升高，企業倒閉、銀行破產家數和失業率都創下了二戰後新高。當時美國的失業率一度升至10.8%。不過，這仍低於2020年5月公布的美國4月失業率14.7%，受防疫限制和封鎖措施打擊，美國失業率創下了1930年代經濟大蕭條以來的新高記錄。

為了遏阻通膨進一步失序飛漲，聯準會前主席沃克（Paul Volcker）祭出了鐵腕政策，他開始限制貨幣供應並提高基準利率，這才壓制住了通膨，雖然當時傳統的30年期抵押貸款利率最高升至18.45%，但物價開始緩解，讓仰賴固定收入的人鬆了一口氣。

根據今年5月20日公布的數據，美國該周30年期抵押貸款固定利率為3%。

這個工作相當吃力不討好，當時沃克在接受《華爾街日報》訪問時曾表示：「控制物價上漲比我想像的困難許多，且耗時更長，這讓我有點吃驚」。他並表示，沒有人支持這些前所未見的行動，所有人都說這根本是聯準會在胡搞。

現在或許很多投資人未曾經歷過那一場 通膨和經濟噩夢，但對通膨急升的疑慮仍然主導了近來的市場走勢。

投資人擔心通膨急升恐促使聯準會的寬鬆政策提前退場，近來美股陷入狂野震盪。在聯準會可能提前收緊政策和加密貨幣價格暴跌兩大利空夾擊之下，上周三（5/19）道瓊工業指數終場下跌164.62點或0.48%，為33,896.04點，但盤中一度下殺586點。標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數終場雖然僅小跌作收，但兩大指數在盤初都曾重挫約1.3%。

受到木材和其他建材價格飆漲影響，美國4月新屋開工數大減9.5%，更加深投資人對物價衝擊經濟表現的擔憂，上周二（5/18）美股三大指數全收在當日低點。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，就是對通膨和利率走升的擔憂導致美股下跌，這並不讓人意外，結果就是成長股表現疲弱，尤其是科技股，而價值型股票表現會好一些。

一位市場分析師表示，高度關注通膨或許是一件好事，投資人往往被他們意想不到的問題嚇到，也就是所謂的「黑天鵝」，但此時通膨疑慮已經和貓狗一樣常見了。

通膨來勢洶洶 經濟學家和企業家如何看?

Nordea Asset Management資深總經策略師Sebastien Galy表示，聯準會一直釋出通膨只是「暫時」現象，而且美國還有800萬人失業的訊息，但問題是，從木材到勞動力，乃至於企業的定價策略，各方面的物價預期都已超乎經濟的現實面。

Insight Investment資深投資組合經理Gautam Khanna則表示，這個「暫時」會有多長？可能從兩個月到18個月不等。投資人不會歡迎這種不確定性，我們預期市場將陷入波動。

Chilton Trust聯席投資長Jennifer Foster表示：「我們正處於供應和需求嚴重失衡的漩渦中。」但她也表示，許多企業引進更多自動化技術並砸下重金提升生產力，那可能是「通膨失控的解毒劑」。也就是，美國一些大型企業正盡可能吸收不斷上漲的勞動力和商品成本，而非將之轉嫁給消費者。

法國興業銀行分析師Kit Juckes表示：「美國通膨揚升只是暫時現象，亦或是聯準會已經自滿到危險的程度，無論是哪一種情況，我們都將看到未來幾個月，對通膨升高的容忍度將進一步受到考驗」。

Honeywell執行長Darius Adamczyk則警告美國必須留意通膨，他向華盛頓當局喊話，不要再採取更多措施來提振已經面臨通膨升高、勞動力短缺和原物料供應吃緊的熾熱經濟。

Honeywell是以市值計全球最大的工業集團，該公司正苦於應付從勞動力到鋼鐵等各種成本升高的壓力。Adamczyk表示，我們看到了非常巨大的通貨膨脹。他表示，即使提高工資，但Honeywell仍然面臨招募不到人力的問題，尤其是製造業務。他並表示，造成勞動力短缺的主要原因除了健康疑慮和托育問題之外，還有聯邦政府加發的失業給付。

Adamczyk接受媒體訪問時表示：「經濟相當繁榮，我們必須小心不在計畫中的後果，也就是通膨」。他雖然擔心通膨失控，但並不認為現在通膨已經到了非常失控而無法抑制的情況，不過他也提出警告：「無論是透過實際發放激勵金或是透過利率，在有關於多少激勵有助於提振當前經濟方面，我們必須謹慎行事」。

(時報資訊)