小編今天(24日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是用電需求激增，台電仍有四座大型機組、總計約222萬瓩在歲修中，預測未來一周，自周一（24日）至周五（28日），備轉容量燈號都呈「供電吃緊」黃燈，要到周末（29、30日），才會回到「供電充裕」的綠燈。

【1】513及517的停限電事故報告 最快今日出爐

新冠肺炎疫情升溫，遠距上班上課致用電需求激增。依台電網站顯示，23日備轉容量9.17％，呈「供電吃緊」黃燈，且台電仍有四座大型機組仍在歲修中，總計約222萬瓩，預計6月中或7月中下旬才陸續加入供電行列。台電預估24日至28日用電量和上周相差不多，亮出供電吃緊的「黃燈」，要到周末備轉容量率才會亮出逾10％的綠燈。另513及517的停限電事故報告，最快24日、最慢25日出爐，經濟部將把報告呈報行政院，並對相關人員做出懲處建議。

【2】潘思亮：觀光餐飲業瀕死 籲政府電擊救命

國內本土確診疫情持續擴大，全台防疫進入三級警戒，晶華酒店集團董事長潘思亮表示，不必等升到四級，全台現今已進入「類封城」狀態，觀光餐旅業已「瀕死垂危」，現在不是失血，而是急待政府伸出援手「電擊」恢復心跳救命，且薪資補貼和稅金減免要較去年倍增才能恢復心跳，否則不出二、三個月，台灣觀光產業恐怕倒一半。

【3】林健男疾呼政府務實檢討能源轉型政策 重新規劃最適發電結構配比

上周國內發生一星期內二次停電事件，凸顯出台灣緊繃的缺電壓力，台塑董事長林健男擔憂表示，台灣再生能源發電不穩定，天然氣亦有運輸及儲存等問題，無法承擔「綠能取代核電、燃氣取代燃煤」能源轉型任務，疾呼政府務實檢討能源轉型政策，重新規劃最適能源發電結構配比，讓台灣穩定供電無虞。

【4】利多三管齊下 助台股抗疫

台灣面臨新冠肺炎本土疫情延燒衝擊，加權指數近期雖回穩至16,000點之上，但周末確診人數仍達一定水準，外資近期提出防禦性投資策略，加上花旗環球區域科技論壇助陣，吸引國際資金回頭，搭配筆電與伺服器拉貨具上檔空間三管齊下，三利多挺台股衝破疫情衝擊。

【5】運價瘋漲 美託運人聯盟反制

疫情下貨櫃船運市場亂象叢生、運價高漲，美國歷史最久的工業託運人聯盟，要求美國聯邦政府對遠洋線大型船公司與客戶間的商業合約做調查監督，業界估計這項動作對於不斷上漲的運價與各種附加費，會有一定程度的壓抑作用；實際上我國四家主要貨櫃船公司就應航港局要求，不任意開徵附加費。

(中時新聞網)