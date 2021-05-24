湖人球星「一眉哥」安東尼戴維斯24日在季後賽首輪G1，交出投16中5的差勁手感，更難堪的是他的場上正負值是負18，位居全場最差，末節跟太陽中鋒艾頓的對位，也幾乎都被對方打爆，一眉哥賽後選擇扛責，「這場輸球是我的責任！」

「以我今天打球的方式，我們根本沒有機會贏下這場比賽，更不用說這個系列戰了，」安東尼戴維斯賽後表示，「我知道我會變得更好，我知道我們在G2會變得更好。」湖人此役內線慘遭太陽修理，光在籃板上，湖人整整輸給太陽14個。

聽到安東尼戴維斯把今天失利責任扛下，「小皇帝」詹姆斯表示，「我喜歡戴維斯勇敢承擔這個責任，但這並非一個人的責任，我喜歡他透過這種方式給予自己壓力，當他開始找回侵略性的時候，我們會是一支更好球隊，所有人也須更好。」

「我相信安東尼戴維斯會在G2做出回應，當他做回自己，我們才是真正的湖人隊，」詹姆斯說，「對我來說，G1一直都是找感覺的比賽，我期待明天去重新看比賽影片，全隊一起坐下來分析，替G2做好準備。」雙方G2將於26日續在鳳凰城進行。

(中時 )