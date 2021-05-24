櫃買中心因應台灣經濟發展結構升級，配合六大核心戰略產業與創新企業發展所需，特別在興櫃市場下增設「戰略新板（Pioneer Stock Board，簡稱PSB）」，提供創新企業另一個進入資本市場的友善途徑，興櫃戰略新板將在第3季正式開板交易。

興櫃戰略新板的交易是比照上櫃股票採電腦自動撮合方式，股價漲跌幅為20％，由推薦證券商擔任流動量提供者。櫃買中心為讓投資人進一步認識興櫃戰略新板及其交易制度，自6月1日開始舉辦為期4個月的「認識『興櫃戰略新板』投資人有獎徵答活動」，期望透過有獎徵答活動，增強了解興櫃戰略新板的定位與特色。

櫃買中心表示，投資人只要具有中華民國身分證統一編號就可以參加有獎徵答活動，答對題目後留下基本資料，立即取得抽獎資格。本次活動獎項豐盛，除每個月都有機會抽中參加獎200元「全家超商購物金」外，還提供最早參加活動的前100名投資人每人100元「全家超商購物金」之早鳥獎。

活動期間結束後並將從參加活動的所有投資人中抽出3名幸運獎得主，各得百貨公司禮券5,000元。得獎名單在6月3日、7月2日、8月3日、9月2日及10月4日中午12時前公布於櫃買中心網站，並將以簡訊或書函通知得獎人，有獎徵答活動詳情可查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）。

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