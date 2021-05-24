2名陳姓與劉姓男子，昨天前往北市萬華收債未果，返回台中後投宿在台中市一家摩鐵，未料在接近傍晚時，疑似為了債務糾紛在房間內起口角，陳男一怒之下就抽出身上的折疊刀，往劉男胸口猛刺，劉男胸口當場身中兩刀倒臥在血泊，警方獲報後立即趕到場，將還摟在現場的陳男逮捕，並將劉男送醫，經急救後已無生命危險，但警方清查後發現兩人竟然是到過萬華後開車男下投宿台中，嚇得立刻穿起全套防護衣將陳男帶回，已依殺人罪嫌將陳男送辦，並釐清行兇原因。

警方在查出兩人前往萬華後，立刻將陳男送往醫院快篩，同時也通知醫院對劉男進行篩檢，並清查兩人足跡是否有到過萬華的染疫熱區，目前慘樣結果都是陰性，引起虛驚一場。

警方調查，陳男與劉男昨天與另一友人前往萬華收債，之後又開車回台中，投宿在一家摩鐵內，但是到了下午五點多時，不知何故兩人竟然在房間內起口角，陳男一氣之下，抽出預藏的折疊刀，往劉男身上猛刺，其中兩刀刺中胸口，當場血流不止。

但陳男後並未逃離現場，旅館人員查覺有異狀立刻報警，警方到場後，發現劉男胸口有兩處刀傷，全身是血倒臥在地上，立刻將其送醫。但行兇的陳男則在現場徘徊，於是立刻上前將其逮捕，並起出作案用的兇器。

受傷的劉男送醫後意識清醒，並無生命危險，警方初步問訊，兩人都稱是因債務糾紛引起殺機，但一清查兩人背景，竟然發現兩人都到過萬華，而且昨天上午才到台中投宿，處理員警立刻穿起防護衣，並通報分局後，將陳男送往醫院篩檢，也通知醫院對劉男進行快篩，同時清查兩人足跡。

目前快篩結果兩人都呈現陰性，令警方鬆一口氣，目前仍在釐清兩人關係，為何住台中，到卻要投宿住摩鐵，且發生口角原因，雖然兩人都堅稱是債務糾紛，但其中仍不少疑點，警方將進一步調查釐清。

(中時新聞網)