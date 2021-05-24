台股上周五以16302.06點作收，周K線收紅，單周上漲474.97點、3%，重新站回周線之上。不過上周末因為出現確診個案「校正回歸」，本土累計確診人數暴衝為至3158人，短短兩天狂增逾千人。法人認為，對於市場信心面衝擊將大於對於經濟實質的影響，未來仍視後續疫情能否有效控制，以及防疫是否升至四級。目前台股消息面不利多頭，但籌碼面卻相對有利，台股5月以來融資大減500億元，短線震幅恐再擴大。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，通膨與疫情兩大因素，使得全球股市近期面臨不小動盪。台股於上週見到波段低點15159後，隨即展開報復性反彈，惟短線強彈千點之後，近兩日解套賣壓陸續出籠，台股短線再度出現震盪；在領漲族群未明顯回歸，加上國內疫情何時能夠降溫，後市仍有待觀察。就中長線觀察，在基本面表現仍佳、資金充沛、上市櫃公司基本面仍強勁、全球經濟持續復甦下，在疫情逐步獲得控制後，指數仍有機會重回上升軌道，對台股後市仍抱持正向看法。

陳思銘表示，目前台股本益比落於歷史評價區間中下緣，未來若本土疫情獲得控制，股市將反彈上漲。產業方面，包括半導體供應鏈、5G概念股、伺服器、汽車電子等電子股以及塑化、航運、高爾夫球頭、紡織等傳產股，皆是可持續關注族群。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，短期內利多與利空因素皆存在，利多有三包括：融資減幅、VIX持續下降、台指期17日結算並未再破12日15,027低點，建議觀察疫情變化，投資應分散風險，並審慎樂觀應變。

至於看好方向，周書玄建議，可以電子產業五成、傳統產業四成方式，分散布局。電子產業看好如半導體/晶圓代工、ABF載版等，傳產類股則看好如: 航運、戶外休閒、金融等，由於美國成長股目前受到通膨拖累，但若通膨升溫則轉而看好壽險、金融類股。

(時報資訊)