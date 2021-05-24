第74屆世界衛生大會（WHA）線上會議台北時間5月24日開議，我國未獲邀以觀察員身分出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中今天共同表達政府嚴正不滿的抗議立場，並強調政府及全民持續積極爭取參與WHA的堅定決心，同時也向今年國際社會對台灣參與WHA的強勁支持，表達誠摯謝意。

陳時中強調，本年WHA仍聚焦因應「武漢肺炎」（COVID-19）疫情，以共同建立更健康、更安全及更公平的世界。近日台灣疫情升溫，再次說明病毒不分國界，台灣也無法置身事外，全球防疫不應有缺口，需要全世界分享所有資訊及專業共同合作抗疫。

他說，台灣未受邀參與WHA，不僅是台灣的損失，也是世界的損失。健康是基本人權、普世價值，「世界衛生組織」（WHO）作為專業國際醫衛組織，應為全人類健康福祉服務，不應屈從於特定會員的政治利益。

吳釗燮對於WHO秘書處持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權表示遺憾，他說，WHO忽視國際社會發出讓台灣為全球公衛醫療做出貢獻的正義之聲，不僅違反WHO在內的聯合國體系一再強調「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的崇高目標，世界各國也無法受惠於台灣豐富的公衛經驗，我國政府對此表達強烈的不滿。

吳釗燮指出，中國不斷謊稱已經為台灣參與WHO做出妥善安排，此說法完全悖離事實、不符國際認知，也違反台灣人民意志。中華人民共和國從未統治過台灣，但卻持續不當曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，一再誤導國際社會。

外交部嚴正重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2,350萬人民。呼籲WHO堅守專業中立，摒除中國的政治干預，基於維護全人類福祉及共同抗疫的考量，早日讓台灣參與WHO各項會議、機制及活動。

今年國際社會支持我國參與WHA的力道比往年更直接、多元且強勁，各國除強調全球公衛及防疫體系不容缺口，必須接納台灣參與外，也肯定台灣可對全球公衛體系做出貢獻，齊聲呼籲WHO讓台灣幫忙，並讓世界受惠於台灣的專業經驗。

外交部表示，今年強勁的支持聲量充分證明國際社會認同台灣參與WHO的正當性，政府肩負2,350萬台灣人民的期盼，將繼續洽請友邦、理念相近國家及友我國家全力協助，積極爭取參與WHO及WHA，讓台灣貢獻所長，與全球共同促進人類的健康與安全。

(中時 )