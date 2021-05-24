高球年度好戲美國PGA錦標賽由米克森(Phil Mickelson)在24日寫下驚奇句點，今年50歲的米克森擊敗各路好手，以總桿數282(-6)奪得生涯第6座大滿貫冠軍，成為史上最年長的大賽贏家。米克森開打前只排名世界第115，距離他前一次大賽冠軍已有8年，這刷新了1968年波羅斯(Julius Boros)以48歲又4個月之齡摘冠的紀錄。

"OH MY GRACIOUS!"



PHIL JUST DID THAT. pic.twitter.com/wA3hu2cNxG — CBS Sports (@CBSSports) May 23, 2021

米克森說：「這種感覺太棒了，大家都不看好，但我相信我能做到。我希望這可以激勵更多人，雖然保養身體和技巧可能很辛苦，這是值得的。我現在心懷感謝地抱著這座獎盃。」

柯普卡(Brooks Koepka)前3輪打完只落後米克森1桿，米克森決賽輪第1洞就打出柏忌，被柯普卡超前。不料柯普卡第2洞爆出雙柏忌，從此沒能再追上米克森。後9洞兩人不分勝負，柯普卡最後以284(-4)桿並列第2。

南非好手歐惠森(Louis Oosthuizen)表現穩定，前3輪打完就落後兩桿。第13洞米克森在第2桿落水，但以柏忌補救。柯普卡在第13洞打到沙地最後也是柏忌，只有歐惠森打得太謹慎，同樣落水被罰桿卻多打1桿成為雙柏忌。

第5洞發生一個小插曲，米克森想要一桿上果嶺失敗，掉到沙地上，但他隨後直接chip-in一桿進洞！觀眾爆出巨大歡呼，米克森帥氣地走下來，隨手把球送給一位坐輪椅的年輕球迷，再度贏得喝采。圍繞米克森的觀眾實在太多，還必須請安全人員開道才能讓柯普卡好好打球。

高球史最年輕的4大滿貫賽贏家是麥德莫特(John McDermott)，他1911年19歲時贏得美國公開賽冠軍。米克森這一冠再次證明高球不是靠著年輕力壯就能贏，從19歲至50歲都有機會摘冠。

(中時新聞網)