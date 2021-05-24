新冠肺炎疫情升溫、全台至5月28日前皆為第三級警戒，是否能在28日解除第三級警戒，引發各界關注，對此，曾任衛生署長的前嘉義市長涂醒哲認為，從每日發病日統計的疫情流行圖來看，他可以很有信心的說，這波疫情已得到控制，相信5月底前就可以看到很明顯的效果，應該可以達到毎日本土病例個位數的結果。

涂醒哲昨（23日）在臉書發文表示，當天接到朋友傳來以下以發病日統計的疫情流行圖，非常高興，因為一週來，他一直想看發病日的資料而不可得，每天都掉入被檢驗量能及通報效率嚴重左右的數據中，很難分析真正的流行狀況，但看到以下的圖，他安心多了，甚至可以有信心的説，這波疫情已經得到控制，感謝全體國民的配合。

發病日統計的疫情流行圖。（圖片摘自涂醒哲臉書）

針對疫情的未來變化，涂醒哲分析發病日圖指出，這波疫情由5月初開始，以等比級數的流行曲線往上攀升，到15日至17日達到高峰，18日以後每天明顯減少，合理推測來自11日，到22日的發病人數不到50人，雖然未來幾天可能也會有病例加上去，但整體下降趨勢已經明顯，因為拿不到感染日資料，有一些無症狀感染者也沒有發病日，但合理判斷其占所有感染者的比例不會有變化，則發病日已經是最好的流行病學指標。

涂醒哲直言，行政院長蘇貞昌請大家收心，及提升全國防疫警戒至第二級的政策，在一個潛伏期（3-7天）後，大家減少接觸，強化戴口罩、勤洗手、不摸眼鼻口等呼籲，他認為已經發揮效果，並強調更完整的效果會在二個潛伏期後展現，19日全台灣防疫警戒升至三級，他相信5月底前就可以看到很明顯的效果，應該可以達到毎日本土病例個位數的結果，也就是說，可能仍然會有密切接觸如家庭內的感染，但不會有大型的社區散播了。

(中時新聞網)