國內疫情居高不下，包括多家科技大廠與金融業者均陸續傳出有員工確診，台股今(24日)開盤以16246.52點開出，下跌55.54點，隨即翻跌逾百點，指數守在16100點之上，台積電開盤下跌3元，開在570元，聯發科開盤下跌5元，以950元開出，鋼鐵股今日休息，但航運族群仍表現不錯，航運三雄都有2%以上的漲幅。

美股上周五(21日)漲跌互見，投資人同時面臨全球經濟成長的預期，但也持續對通貨膨脹感到憂慮，尾盤又受到拜登總統讓步將基建計畫規模縮水影響，僅道瓊工業指數收紅，終場收在34207.84點，上漲123.69點(或0.36%)，標準普爾500指數收盤下跌3.26點（或0.08%），收在4155.86點，那斯達克指數終場下跌64.75點(或0.48%)，收在13470.99點，費城半導體指數收盤下跌14.01點(或0.46%)，收在3052.10點。台積電ADR終場下跌1.26%，聯電ADR也下跌0.82%。

台北股市21日開高走高，終場收在16302.06點，上漲259.7點，成交金額4297.03億元，三大法人外資及陸資、自營商都是買超，分別買超174.46億元、3.8億元，僅投信賣超7.07億元，合計買超新台幣171.19億元。

(中時新聞網)