前國民黨立委孫大千在臉書表示，經過外媒認證，3+11的隔離政策和諾富特飯店混居是造成這一次全台疫情大爆發的罪魁禍首，鄭文燦和范雲到底要不要負起政治責任？

根據美媒19日報導指出，台灣邊境防堵有效，但在境內幾乎沒有其他防禦措施，包含病毒篩檢也做得少、沒有找出潛在感染者的監測機制，還有接種率低的疫苗接種，還有一個不幸的決定就是機組員入境隔離天數縮為3天。

孫大千表示，平時勇於表示意見的范雲在出事之後，幾乎完全銷聲匿跡，在防疫工作上放了一把火，立馬拍拍屁股閃人了。要別人負責的時候，喊得特別大聲，遇到自己該面對責任的時候，就人間蒸發了。

而鄭文燦賣力地去拆籃框，孫大千也認為，是為了轉移桃園市政府在處理諾富特飯店混居一事上失職的焦點。

孫大千批評，經過外媒認證，3+11的隔離政策和諾富特飯店混居是造成這一次全台疫情大爆發的罪魁禍首，請問鄭文燦和范雲到底要不要負起政治責任？

(中時新聞網)