營養師小時候最愛吃的魚就是「鱈魚」，不管是用奶油煎或者清蒸都超級美味！而且中間只有粗粗的一根刺，拿起來就能輕鬆吃，完全不用擔心挑刺、吐刺的問題，相信大家應該也都很喜歡吧？
但我們常吃到這種長長扁扁的魚片，其實並不是鱈魚，而是「大比目魚」！現在如果還標示為「鱈魚」可是會被重罰的呢。為避免民眾混淆，政府於2016年規定若非鱈形目魚類不可標示鱈魚，標示不明者最高可開罰400萬。但在外點自助餐時，怎麼看出不同？
●鱈魚、大比目魚怎麼分？
我們大部分人講習慣的鱈魚，其實是大比目魚！大比目魚過去俗稱「扁鱈」，魚身全長可以跟成年男性差不多，因為很大隻，所以通常看到會是以斜狀切片販售；而真正的鱈魚俗稱「圓鱈」，但已經非常的稀少，平常較不容易買到，販賣時通常採用輪狀切片方式。
●鱈魚、大比目魚吃起來口感差在哪？
鱈魚的肉質比較Ｑ彈，大比目魚的肉質比較鬆散。大部分鐵板燒店的魚排是用大比目魚，而速食店的鱈魚堡則是使用鱈形目鱈魚的近親，所以可以命名為鱈魚堡。
●鱈魚、大比目魚含有哪些營養？
鱈魚跟大比目魚都是優質的蛋白質、多元不飽和脂肪酸來源，像是我們熟知的EPA、DHA含量都很豐富，攝取適量的EPA、DHA可以抗發炎、降低心血管疾病風險。除此之外大比目魚也富含鎂跟磷，大約是一般肉類的兩倍！每55克的大比目魚所含有的鎂、磷約是我們一天所需的4%、11%！
所以如果下次在網路或賣場要買魚排時，可以特別注意一下，現在都是標示「大比目魚切片」囉。雖然不叫鱈魚，但是依舊營養美味！營養師建議一周至少可以吃兩次以上魚類，攝取更多好的多元不飽和脂肪酸！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。