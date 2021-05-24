營養師小時候最愛吃的魚就是「鱈魚」，不管是用奶油煎或者清蒸都超級美味！而且中間只有粗粗的一根刺，拿起來就能輕鬆吃，完全不用擔心挑刺、吐刺的問題，相信大家應該也都很喜歡吧？

但我們常吃到這種長長扁扁的魚片，其實並不是鱈魚，而是「大比目魚」！現在如果還標示為「鱈魚」可是會被重罰的呢。為避免民眾混淆，政府於2016年規定若非鱈形目魚類不可標示鱈魚，標示不明者最高可開罰400萬。但在外點自助餐時，怎麼看出不同？

●鱈魚、大比目魚怎麼分？

我們大部分人講習慣的鱈魚，其實是大比目魚！大比目魚過去俗稱「扁鱈」，魚身全長可以跟成年男性差不多，因為很大隻，所以通常看到會是以斜狀切片販售；而真正的鱈魚俗稱「圓鱈」，但已經非常的稀少，平常較不容易買到，販賣時通常採用輪狀切片方式。

鱈魚和大比目魚比一比。（圖／好食課提供）

●鱈魚、大比目魚吃起來口感差在哪？

鱈魚的肉質比較Ｑ彈，大比目魚的肉質比較鬆散。大部分鐵板燒店的魚排是用大比目魚，而速食店的鱈魚堡則是使用鱈形目鱈魚的近親，所以可以命名為鱈魚堡。

●鱈魚、大比目魚含有哪些營養？

鱈魚跟大比目魚都是優質的蛋白質、多元不飽和脂肪酸來源，像是我們熟知的EPA、DHA含量都很豐富，攝取適量的EPA、DHA可以抗發炎、降低心血管疾病風險。除此之外大比目魚也富含鎂跟磷，大約是一般肉類的兩倍！每55克的大比目魚所含有的鎂、磷約是我們一天所需的4%、11%！

所以如果下次在網路或賣場要買魚排時，可以特別注意一下，現在都是標示「大比目魚切片」囉。雖然不叫鱈魚，但是依舊營養美味！營養師建議一周至少可以吃兩次以上魚類，攝取更多好的多元不飽和脂肪酸！

(中時新聞網)