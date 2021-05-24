本土疫情大爆發，自防疫警戒升至三級警戒以來，全國民眾在室外一律要佩戴口罩，否則將依法開罰，但對外送員來說，大熱天一整天都要戴口罩在外奔波送餐，卻是很大的折磨，感覺快要窒息，於是，就有外送員異想天開想出一個奇招，就是把口罩掛在安全帽上，結果照片PO上網就遭網友罵翻：「流動的病毒」、「防疫破口」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，長時間戴口罩不僅不舒服，耳朵還會被口罩繩子勒得很痛，真的很難受，所以就想出一個方法，在安全帽兩側黏上掛鉤，然後再把口罩掛繩，鉤在掛鉤上，這樣口罩就正好擋在鼻嘴的正前方。

原PO這個方法說穿了就是「安全帽戴口罩」，雖然可以減輕不適感，但畢竟不是遮住口鼻，還是有可能吸到病毒，根本達不到防疫效果，PO文一出立即遭網友砲轟：「不符規定，是在搞笑喔」、「如果你把口罩戴在安全帽，你就成了移動病毒」、「你想成防疫破口嗎」、「自己要得病就自己得，別拖累別人」。其他同業也紛紛勸說：「不要因為個人行為，造成民眾對外送員產生不信任感」。

(中時新聞網)