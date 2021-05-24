電信業接連失守，中華電繼日前總公司委外機電人員經快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應後，台北愛國東路行動通信大樓內勤員工再度驚傳檢測陽性，台灣大位於三重門市的員工也呈現快篩陽性，電信業災情陸續傳出，由於疫情關係，消費者網路需求增溫，故各家電信業者除加強門市定時消毒、員工健康監測外，也鼓勵民眾採線上申辦，降低風險。

台灣大(3045)一名門市員工於22日深夜確診新冠肺炎，該確診員工原本於台北市萬華區門巿服務，因萬華及蘆洲兩區於5月15日起受疫情影響暫停營業改採異地備援，該員因居住地緣關係，於5月18日至19日前往新北市三重區五華店支援。

台灣大在接獲同仁自主通報，立即關閉三重區五華門市及另兩家有接觸史之門巿，進行全面消毒，並要求三家門市員工進行篩檢，即日起居家檢疫至6月2日，隔離期間將正常給薪，公司也將提供同仁相關協助與關懷。目前門市皆已採行實聯制，台灣大也將配合政府的疫調工作，提醒近期有前往該門市的客戶，特別留意自己的健康情形。

中華電則是繼上週總公司委外機電人員經快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應後，再傳出台北愛國東路行動通信大樓一位內勤員工經快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應，行通分公司依照疫情指揮中心的規範進行相關處置，即刻進行該棟大樓全面清潔消毒並通知在該棟辦公的全體人員。

中華電表示，該員工為行通分公司內勤辦公同仁並未接觸民眾及廠商，於18日下班時表示身體不舒服，19日起即未進入辦公室採居家辦公，進行快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應即刻通知公司單位主管，行動分公司即刻取得該員工提供採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡及接觸的同仁，並立即通知與該員接觸的相關人員，遵照防疫指揮中心建議的步驟，在家執行自我健康管理，不再接觸其他同仁及人員。

中華電指出，公司針對防疫訂有相關緊急應變計畫並執行演練，成立防疫應變組織，並依據中央流行疫情指揮中心之規定與疫情等級，進行滾動式精進。行通分公司於17日也同時啟動異地辦公機制，請員工分組上班(含居家上班)，徹底執行進入辦公園區所有人員之體溫量測、維持社交距離及公共場域配戴口罩等措施。

(時報資訊)